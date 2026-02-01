Prnjavorčanin prvi put odigrao Loto i osvojio "šesticu"

Luka Jugović iz Prnjavora dokazao je da je za veliki dobitak nekada dovoljno samo malo hrabrosti i sreće. Iako do sada nikada nije odigrao nijednu lutrijsku igru, Luka je odlučio da po prvi put iskuša sreću u 8. kolu igre Loto 7/39 i odmah postao dobitnik "šestice".

Izvor: Andrey_Popov/LL_studio/Shutterstock

Pogodivši šest od sedam mogućih brojeva na svojoj prvoj kombinaciji, Luka je osvojio novčani iznos od 8.155,64 KM.

"Prvi put sam odigrao Loto i osvojio ovaj dobitak, što me mnogo iznenadilo", rekao je Jugović kroz osmijeh. S obzirom na to da mu sreće očigledno ne manjka, potvrdno je odgovorio na pitanje da li će nastaviti sa igrom i u budućnosti.

Iz Lutrije Republike Srpske čestitali su sretnom dobitniku, podsjećajući sve igrače da premije u narednom periodu dostižu ogromne iznose. Trenutna Loto "sedmica" iznosi oko 6.950.000 KM, dok Loto plus premija doseže približno 3.170.000 KM, što su više nego dovoljni razlozi za učešće u narednom izvlačenju.