Srušeni rekordi u Hercegovini: Najkišovitiji januar u posljednjih 65 godina

Srušeni rekordi u Hercegovini: Najkišovitiji januar u posljednjih 65 godina

Autor Dušan Volaš
0

Januar ove godine bio je najkišovitiji u Hercegovini, Sarajevsko-romanijskoj regiji i Gornjem Podrinju od 1961. godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najkišovitiji januar u posljednjih 65 godina: Srušeni rekordi u Hercegovini Izvor: d13 / Shutterstock.com

Količina padavina u Hercegovini premašila je 400 litara po metru kvadratnom, a na Čemernu i 500.

Na meteorološkim stanicama Čemerno, Gacko i Bileća zabilježeno je da je ovo najkišovitiji januar od 1961. godine do danas.

U Trebinju je ovo bio drugi najkišovitiji januar, a više kiše palo je samo u januaru 2021. godine.

I Foča je imala rekordno kišan januar, sa čak 291 litar padavina /kiša i snijeg/, po metru kvadratnom, dok prosječna količina padavina u ovom mjesecu iznosi 80 litara.

Zbog obilnih padavina povremeno je bilo i bujičnih poplava u Hercegovini i na jugoistoku.

