Kiša, susnježica i snijeg: Nestabilno vrijeme narednih dana

Kiša, susnježica i snijeg: Nestabilno vrijeme narednih dana

Autor N.D. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 30. marta, biće oblačno uz slabe padavine, kiša se očekuje u nižim, a snijeg i susnježica u višim područjima.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu Hercegovine uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i vjetrovito uz jaku buru.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od nula stepeni.

U utorak će biti oblačno u svim predjelima, sa padavinama koje se premještaju sa juga i istoka ka zapadu. U nižim predjelima očekuje se kiša, a u višim područjima snijeg.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet stepeni, u višim predjelima od minus pet, dok će maksimalna biti od dva do 10, u višim predjelima od minus dva.

U srijedu, 1. aprila, i dalje oblačno i hladno sa padavinama. Očekuje se kiša u nižim, a susnježica i snijeg u višim područjima.

Minimalna temperatura vazduha od nula do pet stepeni, u višim predjelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od jedan do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

