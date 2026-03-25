RHMZ izdao upozorenje na jak vjetar i obilan snijeg u brdsko-planinskim predjelima

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za Republiku Srpsku na zahlađenje, jak do olujni vjetar, obilne padavine i formiranje snježnog pokrivača koji se očekuju od sutra do subote 28. marta.

Iz Zavoda su naveli da se sutra očekuju udari vjetra od 40 do 80 kilometara na čas, najjači u Hercegovini i na sjeverozapadu, u petak i subotu, 27. i 28. marta, na jugu i jugoiostoku duvaće umjeren vjetar od 30 do 50 kilometara na čas, a u ostalim predjelima od 50 do 80 kilometara na čas.

Jače padavine počeće sutra na zapadu, gdje će biti i pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu, a u petak i subotu će se proširiti ka istoku.

Zbog zahlađenja kiša će preći u snijeg u brdsko-planinskim predjelima uz formiranje i brzi porast snježnog pokrivača od 10 do 40 centimetara do petka, a u subotu od 20 do 60 centimetara.

Na višim planinama na zapadu ponegdje i više, a jak vjetar će na planinama uzrokovaće snježne mećave i stvarati nanose snijega.

U nižim predjelima na zapadu i jugoistoku očekuje se pet do 20 centimetara snijega, a na krajnjem jugu, kao i na sjeveroistoku, odnosno u Semebriji i Posavini, padaće uglavnom kiša, bez formiranja snježnog pokrivača.

Većina padavina će se pretvoriti u snježni pokrivač, dok u nižim predjelima, pogotovo u četvrtak na zapadu, može biti problema sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama zbog intenzivnih padavina u kratkom periodu.