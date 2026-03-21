Zima se ne predaje ni početkom aprila: Stiže jače zahlađenje uz kišu i snijeg

Ljubitelji sunčanog i toplog vremena moraće još da pričekaju, jer prema najnovijoj prognozi servisa BHmeteo, stabilizacija prilika nije na pomolu.

Izvor: Dušan Volaš

U narednih nekoliko dana ne očekuju se značajnije promjene, pa će se zadržati umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, dok će temperature ostati niske.

"Ostaje većinom umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijeme. Ponegdje uz prolazno kišu, a na planinama snijeg", navode meteorolozi, ističući da će se dnevni maksimumi kretati od 7 do 12, a tek lokalno do 15 stepeni Celzijusa. Jutra će biti posebno neprijatna za poljoprivrednike i vozače, jer se očekuje da budu prohladna i hladna uz lokalni mraz.

Atmosferske prilike dodatno će usložnjavati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će povremeno biti umjeren, a lokalno i jak na udare. Ovaj vjetar će biti najizraženiji tokom dana, dok će u noćnim satima njegova snaga slabiti.

Iako će početak sedmice proteći u znaku promjenljive oblačnosti, već sredinom sljedeće sedmice nastupiće vremenski preokret.

"U četvrtak (26.03.) sasvim je izvjesna izraženija promjena vremena uz jače padavine, kišu i snijeg", upozoravaju iz BHmeteo.

Dugoročni izgledi ne nude optimizam za one koji priželjkuju povratak toplih dana, jer konkretnije stabilizacije vremena i povratka sunčanih i toplih dana nema do kraja ovog mjeseca, kao ni početkom aprila.

Prema trenutnim modelima, temperature će ostati oko ili ispod višegodišnjeg prosjeka, uz konstantno prisustvo oblačnosti i povremene padavine.