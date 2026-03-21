Šarene čarape kao simbol koji spaja svijet: Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom, datum koji nas podsjeća da prava snaga društva leži u prihvatanju i podršci svakom njegovom članu.

Simbolično izabran 21. dan u trećem mjesecu direktno ukazuje na suštinu ovog genetskog stanja – prisustvo trećeg hromozoma na 21. paru.

Ovaj dan nije samo kalendarska zabilješka, već globalni poziv na akciju. Njegov cilj je rušenje barijera, brisanje duboko ukorijenjenih stereotipa i stvaranje okruženja u kojem osobe sa Daunovim sindromom neće biti posmatrane kroz svoje fizičke ili intelektualne izazove, već kroz svoje talente, želje i doprinos zajednici.

Snaga podrške i inkluzije

Iako dodatni hromozom donosi određene specifičnosti u razvoju, on nije prepreka za ispunjen i aktivan život. Uz ranu intervenciju, adekvatno obrazovanje i, što je najvažnije, priliku za rad i socijalizaciju, osobe sa Daunovim sindromom postaju uspješni umjetnici, sportisti, zaposleni građani i voljeni prijatelji. Inkluzija nije samo plemenita ideja – ona je osnovno ljudsko pravo koje podrazumijeva ravnopravno učešće u svim sferama života.

Šta poručuju šarene čarape?

Najprepoznatljiviji simbol ovog dana su šarene, rasparene čarape. One su izabrane jer svojom sličnošću, ali i očiglednim razlikama, simbolizuju hromozome. Noseći ih danas, šaljemo jasnu poruku: različitost je lijepa, a biti drugačiji ne znači biti manje vrijedan. To je poziv svakom pojedincu da zastane i razmisli o važnosti empatije i solidarnosti.

Obilježavanjem 21. marta, društvo se obavezuje na borbu protiv predrasuda. Stvaranje inkluzivnijeg svijeta počinje malim koracima – osmijehom, pružanjem prilike i razumijevanjem da svako od nas, bez obzira na genetski kod, zaslužuje poštovanje i šansu da ostvari svoje snove.