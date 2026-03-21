Šarene čarape kao simbol koji spaja svijet: Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom, datum koji nas podsjeća da prava snaga društva leži u prihvatanju i podršci svakom njegovom članu.

Simbolično izabran 21. dan u trećem mjesecu direktno ukazuje na suštinu ovog genetskog stanja – prisustvo trećeg hromozoma na 21. paru.

Ovaj dan nije samo kalendarska zabilješka, već globalni poziv na akciju. Njegov cilj je rušenje barijera, brisanje duboko ukorijenjenih stereotipa i stvaranje okruženja u kojem osobe sa Daunovim sindromom neće biti posmatrane kroz svoje fizičke ili intelektualne izazove, već kroz svoje talente, želje i doprinos zajednici.

Snaga podrške i inkluzije

Iako dodatni hromozom donosi određene specifičnosti u razvoju, on nije prepreka za ispunjen i aktivan život. Uz ranu intervenciju, adekvatno obrazovanje i, što je najvažnije, priliku za rad i socijalizaciju, osobe sa Daunovim sindromom postaju uspješni umjetnici, sportisti, zaposleni građani i voljeni prijatelji. Inkluzija nije samo plemenita ideja – ona je osnovno ljudsko pravo koje podrazumijeva ravnopravno učešće u svim sferama života.

Šta poručuju šarene čarape?

Najprepoznatljiviji simbol ovog dana su šarene, rasparene čarape. One su izabrane jer svojom sličnošću, ali i očiglednim razlikama, simbolizuju hromozome. Noseći ih danas, šaljemo jasnu poruku: različitost je lijepa, a biti drugačiji ne znači biti manje vrijedan. To je poziv svakom pojedincu da zastane i razmisli o važnosti empatije i solidarnosti.

Obilježavanjem 21. marta, društvo se obavezuje na borbu protiv predrasuda. Stvaranje inkluzivnijeg svijeta počinje malim koracima – osmijehom, pružanjem prilike i razumijevanjem da svako od nas, bez obzira na genetski kod, zaslužuje poštovanje i šansu da ostvari svoje snove.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ