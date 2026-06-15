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Minić o curenju podataka poljoprivrednika: "Informacije na dark vebu nemaju veze sa Agencijom za agrarna plaćanja"

Minić o curenju podataka poljoprivrednika: "Informacije na dark vebu nemaju veze sa Agencijom za agrarna plaćanja"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ima informaciju da privatni podaci oko 51.000 poljoprivrednika i korisnika podsticaja koji su procurili i objavljeni na dark vebu nemaju veze sa Agencijom za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Minić o curenju podataka poljoprivrednika Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Stavili smo pod poseban režim sve podatke Agencije dok sve ne provjerimo. Ako se desilo da je probijen sistem, moramo videjti šta uraditi da se to više ne desi", naveo je Minić.

Vlada Republike Srpske i nadležne institucije potvrdile su da se radi o gruboj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji, te da zvanični vladini serveri nisu direktno kompromitovani, već da podaci potiču iz drugog izvora koji se trenutno istražuje.

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Tagovi

dark web podaci lični podaci

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