Opasnost na izletištu: Pronađena veća količina minsko-eksplozivnih sredstava u Brčkom

Na širem području poznatog brčanskog izletišta Fazanerija pronađena je veća količina minsko-eksplozivnih sredstava, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Izvor: RTVBN

Portparol policije Dževida Hukičević navela je da je zaprimljena prijava o pronalasku eksplozivnih sredstava, te da je dalje postupanje na terenu u nadležnosti resornog Odjeljenja za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta i deminerskih timova.

Pripadnici Civilne zaštite, u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH sporovode detaljne aktivnosti na pretrazi terena, kao i na utvrđivanju tačne vrste, količine i stanja pronađenih ubojnih sredstava.

Iz Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko distrikta BiH i Civilne zaštite danas nisu željeli komentarisati detalje slučaja, uz najavu da će se javnosti zvanično obratiti tokom sutrašnjeg dana.

Pronalazak dodatno ukazuje na činjenicu da se na području Brčko distrikta, uprkos dosadašnjim aktivnostima deminiranja, još uvijek mogu pronaći zaostala minsko-eksplozivna sredstva iz ratnog perioda, piše BN.

Građanima se apeluje da, ukoliko uoče sumnjiv predmet koji bi mogao predstavljati minsko-eksplozivno sredstvo, ne prilaze i ne pokušavaju da ga pomjeraju ili uklanjaju, već da odmah obavijeste policiju ili nadležne službe.