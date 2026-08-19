Nova pravila u Splitu: Stupila na snagu zabrana noćne prodaje alkohola

Na snagu je stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića na području grada Splita tokom noći, objavile su danas gradske vlasti.

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Odlukom se ograničava prodaja alkoholnih pića u prodajnim objektima na cijelom području grada od 1. juna do 15. septembra, svaki dan od 21.00 do 6.00 časova.

U obrazloženju se navodi da se mjera donosi "u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i životne sredine, radi smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tokom turističke sezone".

Grad Split zahvalio je svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštivanjem odluke doprinijeti ostvarenju njenih ciljeva, na dobrobit cijele lokalne zajednice.