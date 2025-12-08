Mit pod lupom - da li je jedna čaša bezbjedna? Nauka daje odgovore o uticaju alkohola na čovjekovo zdravlje

Da li jedna čaša alkohola može da utiče na zdravlje? I postoji li razlika kada alkohol pije žena, ili muškarac? Nauka daje precizne odgovore.

Izvor: Shutterstock

Kako se bliže praznici, mnogi će tokom proslava posegnuti za čašom da nazdrave staroj i dočekaju Novu godinu. Ispijanje alkohola na zabavama ili nekoliko čaša vina uz večeru djeluje bezazleno, ali nauka nas podsjeća da čak i umjerena konzumacija alkohola nije bez rizika.

Zašto ne postoji "sigurna" količina alkohola?

Dugo se vjerovalo da povremeno ispijanje alkohola može biti čak i korisno, na primer za srce. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da i jedna čaša alkohola nosi opasnost po zdravlje. Kada alkohol uđe u krvotok, jetra ga razlaže i proizvodi acetaldehid - toksičnu supstancu koja oštećuje ćelije i utiče na funkcionisanje organa.

Suprotno višedecenijskom vjerovanju, studije u prethodnim godinama su došle do saznanja da je alkohol povezan sa više od 200 zdravstvenih problema: od bolesti srca i oštećenja jetre, preko demencije, gubitka mišićne mase i osteoporoze, pa sve do različitih vrsta raka.

Ipak, svako smanjenje količine - makar i malo - može značajno da smanji rizik, ali jedini bezbjedan i siguran izbor ostaje apstinencija.

Nema "zdravijeg" alkohola

Mitovi o "zdravijim" alkoholnim pićima, poput tekile, takođe nisu istiniti. Etanol, supstanca koja izaziva opijenost i šteti tijelu je ista u pivu, vinu ili žestokim pićima. Stoga, ideja da "tekila manje udara" proističe iz manjih količina koje se piju.

Izvor: Shutterstock

Takođe, vjerovanje da su "čista" pića bez supstanci koje doprinose mamurluku tzv. kongenera, bezbjednija - nije potkrepljeno naukom. Alkohol sam po sebi oštećuje jetru, mozak i druge organe, bez obzira na dodatke ili način destilacije. Dakle, zamjena jedne vrste pića drugom ne smanjuje rizik.

Opijanje je posebno štetno za žene

Žene su osjetljivije na štetne efekte alkohola nego muškarci - čak i kada piju istu količinu. To je posljedica telesnih razlika: više masnog tkiva, manje vode u organizmu i manje enzima za razlaganje alkohola.

Zbog toga, rizik od bolesti, naročito raka dojke, raste i pri manjim količinama. Kod žena koje piju "umjereno", rizik od ozbiljnih oboljenja značajno je veći nego kod muškaraca.

Kako starimo,telo sve teže podnosi alkohol - količina vode u organizmu opada, pa ista količina pića ima jači efekat. Zato je važno da svaka osoba razmisli o rizicima prije nego što alkohol postane navika.

Šta možemo da učinimo?

Iako ne postoji "sigurna" granica, što manje, to bolje. Zamjena umjesto nekoliko čaša sedmično za jednu ili dvije, može doprinijeti zdravlju: manji rizik od hroničnih bolesti, bolje oporavljanje organizma i poboljšan kvalitet života.

Za one koji žele da vode računa o zdravlju, povremena apstinencija - na primer "sober" mesec - može biti odličan izbor. U svakodnevnom životu, biranje nealkoholnih pića i voda umjesto alkohola, kao i preispitivanje društvenih navika, pomaže da se rizik smanji.

