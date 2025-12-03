Ljudi piju šotove maslinovog ulja: Iznenadiće vas odgovor stručnjaka na pitanje šta viralni trend radi tijelu

Da li je viralni trend ispijanja šotova maslinovog ulja dobar za zdravlje?

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Maslinovo ulje je zdravo, ali šotovi nisu dokazano bolji za varenje i kožu.

Šot olakšava svakodnevnu upotrebu.

Birajte ulje bogato polifenolima.

Ako postoji nešto oko čega se slažu dijetetičari i drugi stručnjaci iz oblasti zdravlja i ishrane, to je da je ekstra djevičansko maslinovo ulje prava nutritivna "bomba". U posljednje vrijeme, influenseri i poznate ličnosti promovišu šotove maslinovog ulja - jednu do dvije kašike dnevno. Tvrde da, pored dobro poznatih kardiovaskularnih i antiinflamatornih koristi, maslinovo ulje može da poboljša varenje i izgled kože.

Portal Real Simple razgovarao je sa doktorom i dijetetičarom, kao i sa Katerinom Mauntanos, osnivačicom kompanije "Kosterina" koja je nedavno lansirala šotove ekstra devičanskog maslinovog ulja, o tome šta treba da imate na umu ako se odlučite za viralni trend.

Prednosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Ima niz zdravstvenih prednosti. Bogato je mononezasićenim mastima koje su dobre za srce, pomažu u snižavanju holesterola i smanjenju upala u krvnim sudovima. Takođe je bogato polifenolima, biljnim antioksidantima povezanim sa smanjenjem upala i zaštitom od hroničnih bolesti.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje je ključna komponenta mediteranske ishrane, koja je naučno dokazana da smanjuje rizik od srčanih bolesti i kognitivnog opadanja, ističe dr Eni Fen, autorka kuvara The Brain Health Kitchen. Ipak, dok su ove koristi dokazane, još uvijek nije jasno da li maslinovo ulje poboljšava zdravlje kože i varenje kada se pije u šotovima.

Kako funkcionišu šotovi maslinovog ulja?

Ideja je jednostavna. Svakodnevno popijte jedan direktno, kaže Katerina Mauntanos, osnivačica "Kosterine", u saradnji sa dr Vilijamom Lijem, autorom knjige Eat to Beat Disease. Cilj je da se zdravstvene prednosti visokokvalitetnog maslinovog ulja lako integrišu u svakodnevnu rutinu bez mijenjanja ishrane ili kuvarskih navika.

Prednosti i mane šotova

Dijetetičarka Lauren Slejton smatra da šot format čini ulje lakšim za svakodnevnu upotrebu i formiranje navike. Većina ljudi zna da je maslinovo ulje zdravo, ali ne koriste ga svakodnevno, posebno ako ne kuvaju.

"Šot podstiče svakodnevnu upotrebu", objašnjava Slejton.

Kako da izaberete ulje?

Za direktno konzumiranje tražite ulje sa visokim sadržajem polifenola, što donosi antiinflamatorne koristi. Idealno je da birate brend kod kojeg se redovno testira sadržaj polifenola.

"Dvije kašike ulja bogatog polifenolima su kao litar običnog maslinovog ulja, a zbog gorčine se lakše piju u šotu nego na salati", kaže Slejton.