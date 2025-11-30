Skrivena opasnost: Naučnici identifikovali 168 toksičnih hemikalija štetnih za crijevne bakterije

Naučnici su identifikovali 168 toksičnih hemikalija nakon testiranja 1.076 hemijskih zagađivača, uključujući i nekoliko takozvanih "vječnih hemikalija".

Izvor: Shutterstock

Nova analiza je pokazala da su desetine uobičajenih hemikalija toksične po crevne bakterije i potencijalno štetne i za ljudsko zdravlje.

Istraživači iz Ujedinjenog Kraljevstva su laboratorijskim testovima identifikovali 168 hemikalija koje sprečavaju rast zdravih crevnih bakterija, što bi moglo da naruši ravnotežu mikrobioma crijeva.

Mikrobiom crijeva čini hiljade bakterija i drugih sitnih organizama koji žive u našem digestivnom traktu. Povezan je sa širokim spektrom zdravstvenih problema, kao što su kancer, nesanica, srčane bolesti, dijabetes tipa 2 i prijevremeni porođaj.

Naučnici su identifikovali 168 toksičnih hemikalija nakon testiranja 1.076 hemijskih zagađivača, uključujući i nekoliko takozvanih "vječnih hemikalija", odnosno per- i polifluoroalkilnih supstanci (PFAS), koje se uopšte ne razgrađuju u prirodi, na 22 vrste crijevnih bakterija u laboratoriji.

Hemikalije za koje je utvrđeno da su toksične za crevne bakterije obuhvataju pesticide poput herbicida i insekticida koji se koriste u poljoprivredi, kao i industrijske hemikalije koje se upotrebljavaju u plastici i vatrostalnim materijalima.

Ove hemikalije obično dospijevaju u ljudski organizam putem hrane, vode i drugih uticaja iz okruženja, a mnoge se ranije nisu smatrale štetnim po crevne bakterije, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Nature Microbiology".

"Bili smo iznenađeni što neke od ovih hemikalija imaju tako snažne efekte", rekla je Indra Ruks, jedna od autorki studije i istraživačica na Univerzitetu Kembridž.

"Na primjer, za mnoge industrijske hemikalije poput vatrostalnih materijala i plastifikatora, sa kojima smo redovno u kontaktu, nije se smatralo da utiču na žive organizme, ali utiču", dodala je u saopštenju.

Još nije jasno koliko su ljudi zaista izloženi ovim hemikalijama, niti kako bi to moglo da utiče na crijevnu floru. Ali druge studije ukazuju da zagađivači iz okruženja mogu da promijene mikrobiom crijeva, što dovodi do gojaznosti i otpornosti na insulin.

Kako su bakterije reagovale u laboratoriji?

U laboratorijskim testovima bakterije su menjale svoje funkcije pokušavajući da izbjegnu pojedine hemijske zagađivače. Kod nekih je to dovelo do razvoja otpornosti na antibiotike. Ako bi se ova situacija prenijela na ljudska crijeva, lečenje infekcija bi bilo otežano i doprinijelo bi rastućoj prijetnji po javno zdravlje, odnosno antimikrobnoj rezistenciji (AMR), upozoravaju istraživači.

Večne hemikalije se nalaze u teflonskom posuđu

Izvor: Shutterstock

Testovi za hemikalije se obično fokusiraju na njihove specifične ciljeve - na primjer, koliko su fungicidi efikasni u uništavanju parazitskih spora, a ne na njihov potencijalni uticaj na ljudska cijreva, što bi, prema riječima istraživača, trebalo promeniti.

"Procjene bezbjednosti novih hemikalija za ljudsku upotrebu moraju da osiguraju da su bezbjedne i za crevnu floru, jer ona takođe može biti izložena hemikalijama kroz hranu i vodu", rekao je Štefan Kamrad, jedan od autora studije i istraživač na Univerzitetu Kembridž.

Stručnjaci pozivaju na prikupljanje podataka iz stvarnog svijeta o izloženosti hemikalijama, kako bi se utvrdilo da li se toksični efekti otkriveni u laboratoriji prenose na zdravlje ljudi.

U međuvremenu, savjetovali su ljude da preduzmu mjere kako bi smanjili izloženost ovim hemikalijama, na primjer izbjegavanjem pesticida u domaćinstvu i pranjem voća i povrća prije jela.

(EUpravo zato/Euronews)