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Vozač iz Banjaluke povrijeđen u sudaru kod Mrkonjić Grada

Vozač iz Banjaluke povrijeđen u sudaru kod Mrkonjić Grada

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Vozač iz Banjaluke povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jezero - Mrkonjić Grad. Policija je istog dana oduzela 46 bukovih trupaca prevoženih bez dokumentacije.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vozač iz Banjaluke M.H. povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jezero-Mrkonjić Grad, nakon čega je upućen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče u 12.45 časova, učestvovalo je putničko vozilo kojim je upravljalo lice S.Đ. iz Jezera, teretno vozilo za čijim je upravljačem bio vozač Z.B. iz Visokog i automobil u kom je bio povrijeđeni vozač.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta u naselju Oćune, a u toku je dokumentovanje saobraćajne nezgode.

Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad juče su izvršili kontrolu teretnog vozila i tom prilikom utvrdili da vozač iz ove opštine I.T. vrši prevoz drvnih sortimenata bez prateće dokumentacije.

Drvni sortimenti, 46 bukovih trupaca, su privremeno oduzeti i predati u nadležnost Šumskog gazdinstva "Lisina" u Mrkonjić Gradu.

U toku je utvrđivanje prekršajne ili krivične odgovornosti.

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Tagovi

Mrkonjić Grad saobraćajna nesreća

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