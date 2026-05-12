Detalji nesreće kod Mrkonjić Grada: Poginuo vozač autobusa, povrijeđeno deset osoba

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Podrugla kod Mrkonjić Grada poginuo je vozač autobusa, dok su vozač kamiona i devet putnika iz autobusa povrijeđeni.

Izvor: Screenshot/Jajce online

Kako je saopšteno iz banjalučkog Tužilaštva, u nesreći koja se dogodila oko 17.05 časova učestvovali su teretno vozilo marke „Scania“, kojim je upravljao D.J. (1989) iz Bihaća, i autobus kojim je upravljao D.E. (1973) iz Šipova.

"Vozač autobusa D.E. poginuo je na licu mjesta, dok su vozač kamiona i devet putnika iz autobusa zadobili tjelesne povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad", stoji u saopštenju.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i vještačenja kako bi bile utvrđene okolnosti ove saobraćajne nesreće. Naložena je i obdukcija tijela nastradalog vozača, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

(Mondo)