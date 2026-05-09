Sve više vozila, sve više nesreća: Upozorenje iz PU Banjaluka

Načelnik PU Banjaluka Đurica Vukelić upozorio je da je u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno 20 odsto više saobraćajnih nesreća nego lani, uz pet smrtno stradalih.

Izvor: Srna

Načelnik Policijske uprave BanjalukaĐurica Vukelić izjavio je da je u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno za 20 odsto više saobraćajnih nezgoda nego u istom periodu prošle godine, upozorivši da su najčešći uzroci najtežih nesreća neprilagođena brzina i alkohol.

"Trenutno imamo 20 odsto više saobraćenih nezgoda za prva tri mjeseca u odnosu na prethodnu godinu. Tu se posebno izdvajaju saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i, nažalost, sa poginulim licima. Za prva tri mjeseca imamo pet smrtno stradalih u saobraćenim nesrećama. To je zabrinjavajuća činjenica", rekao je Vukelić u podkastu Srne.

On je naveo da su kod nezgoda sa težim posljedicama ključni uzroci nepropisna brzina i vožnja pod dejstvom alkohola.

"Kada govorimo o saobraćajnim nezgodama sa najtežim posljedicama, tu su uglavnom neprilagođena brzina uslovima puta i alkohol. To su glavni razlozi", istakao je Vukelić.

Prema njegovim riječima, policija sprovodi brojne preventivne kampanje, ali i represivne mjere s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja.

"Imamo preventivne kampanje na brzinu, alkohol, korištenje bezbjednosnog pojasa, bezbjednosnih sjedalica za djecu, nekorištenje telefona prilikom vožnje", naveo je Vukelić.

Dodao je da su kontrole na terenu svakodnevne, te da je Policijska uprava Banjaluka u prva tri mjeseca sprovela ukupno 56 represivnih akcija usmjerenih na sankcionisanje saobraćajnih prekršaja.

"Policijska uprava Banjaluka za prvih tri mjeseca izvela je 56 represivnih akcija po pitanju bezbjednosti saobraćaja. Međutim, i pored toga imamo stanje, nažalost, takvo kakvo jeste", rekao je Vukelić.

Kao jedan od ključnih problema izdvojio je ponašanje vozača i nedostatak saobraćajne kulture.

"Mislim da je najveći problem uticati na svijest i kulturu vozača. Imamo veliki broj stacionarnih radara, ali naš narod čim prođe radar voli malo stisnuti gas, pa se onda dese neželjene posljedice", naveo je Vukelić.

Ukazao je i na rast broja registrovanih vozila, koji, kako kaže, ne prati razvoj infrastrukture.

"U Banjaluci svake godine imate 5.000 vozila više registrovanih u odnosu na prethodnu godinu. Bojim se da unapređenje saobraćajne infrastrukture ne prati taj trend", rekao je Vukelić.

Na kraju je apelovao na vozače da budu odgovorni u saobraćaju.

"Da se ponašaju savjesno i odgovorno za volanom. Da ne gledaju samo da li će ih neko kazniti ako piju ili za nedozvoljenu brzinu. Da vode računa kako upravljaju svojim vozilom, jer samo na taj način mogu zaštiti svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju", poručio je Vukelić.