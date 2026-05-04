Tragedija u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

U banjalučkom naselju Debeljaci danas se dogodila nesreća u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, smrtno stradao muškarac.

Iz PU Banjaluka potvrđeno je da je danas oko 14:50 časova prijavljeno je da je u dvorištu porodične kuće u Banjaluci usljed zadobijenih povreda preminuo muškarac, piše Srpskainfo

"U toku je uviđaj na licu mjesta, te preduzimanje neophodnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja", rekli su iz banjalučke policije.

Prema nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije da je došlo do prevrtanja traktora, te je tom prilikom nastradao vozač.

