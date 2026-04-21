Dvije godine od tragedije, suđenja još nema: Porodica čeka pravdu za smrt banjalučke pedagogice

Druga godišnjica smrti banjalučke pedagogice Milane Koprene (47) obilježiće se u srijedu, 22. aprila, a najavljeno je okupljanje na mjestu gdje je nastradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Rebrovačkog mosta u Banjaluci, kada ju je automobilom usmrtio Stefan Srdić.

Srdiću je Osnovni sud u Banjaluci krajem 2024. godine potvrdio optužnicu koja ga tereti da je iz nehata skrivio saobraćajnu nesreću, ali u ovom slučaju još nije počelo suđenje, zbog čega je porodica ogorčena.

Milana Koprena kobnog dana vraćala se iz škole "Branko Radičević", u kojoj je radila i bila omiljena među đacima i kolegama, a njena porodica, prijatelji i kolege još čekaju pravdu.

Njene kolege okupiće se u srijedu u podne ispred škole, odakle će krenuti ka Rebrovačkom mostu, gdje će na mjestu stradanja odati počast, a nakon obilježavanja godišnjice i na groblju, njeni prijatelji će se predveče ponovo vratiti na mjesto tragedije.

Porodica ogorčena: "Nakon potvrđivanja optužnice - ništa"

Milan Koprena, brat nastradale Milane, rekao je da porodica dvije godine čeka pravdu, ali nakon potvrđivanja optužnice 2024. godine, ništa se novo nije desilo.

"Nakon potvrđivanja optužnice - ništa. Nije zakazano ročište, na tome stoji. Ne znamo zbog čega je tako. Postoje svi dokazi od policije, kamere… Svi smo ogorčeni, jer ide u nedogled, a nemoćni smo. Mnogi komplikovaniji slučajevi u smislu dokaza su završeni, a ovdje ništa nije ni počelo. Optuženi je i dalje na slobodi", rekao je ogorčeni brat za "Nezavisne novine".

Postavljen radar, česma još čeka

Nakon ove tragedije, koja nije bila jedina na "dionici smrti", kod Rebrovačkog mosta postavljena je kamera, odnosno stacionarni radar.

Na mjestu pogibije, kako je najavljivano, biće izgrađena i spomen-česma, ali ona još nije postavljena.

Dobitnica Svetosavske nagrade

Koprena je godinu prije nesreće bila dobitnica Svetosavske nagrade, a njen odlazak, osim porodici i prijateljima, ostavio je neizmjernu tugu i među kolegama i đacima.

Da nikada neće biti zaboravljena, pokazali su i u OŠ "Branko Radičević", gdje se i lani na više načina obilježila godišnjica njene smrti: emitovan je memorijalni film, postavljen kutak za poruke, odigrana memorijalna fudbalska utakmica u pomen, a zasađen je i platan u dvorištu škole.

Na istoj dionici poginuo slovenački konzul

Podsjećamo, na ovoj dionici puta do sada se dogodilo nekoliko nesreća sa smrtnim ishodom.

Slovenački konzul u Banjaluci Marjan Ristič (62) stradao je u martu 2022. godine na mjestu koje je samo dvadesetak metara udaljeno od ovog na kojem je poginula Milana Koprena.

Konzul je stradao kada je na njega u večernjim satima golfom naletio Sergej Milanović (26), koji je za to osuđen na godinu dana zatvora i oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od jedne godine.

Na ovoj dionici u banjalučkom naselju Borik, nekoliko desetina metara dalje, 2013. godine stradao je Ognjen B. (24), student iz Vlasenice, a tada je lakše povrijeđen pješak Nenad K. (21) iz Banjaluke.

Šta piše u optužnici protiv Srdića?

Kada je u pitanju smrt Milane Koprene, Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Srdića 2. oktobra 2024. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402, stav 5, u vezi sa stavovima 3 i 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Banjaluci potvrdio ju je 13. decembra.

Prema optužnici, 22. aprila oko 18.45 časova, u Ulici vojvode Petra Bojovića u Banjaluci, upravljajući automobilom marke pežo, vlasništvo N.N., optuženi se kretao lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake, dionicom magistralnog puta M1-108, iz pravca naselja Borik u pravcu naselja Starčevica.

Vozio nepropisnom brzinom

Vozeći nepropisnom brzinom od 83 km/čas, umjesto dopuštene brzine u zoni ograničenja do 50 km/čas, u jednom trenutku, u situaciji naglog zakretanja točka upravljača vozila, došlo je do zanošenja i nekontrolisanog kretanja vozila, te prelaska sa lijeve na desnu saobraćajnu traku desne kolovozne trake, a potom i na trotoar i travnatu površinu sa desne strane kolovoza.

"Na trotoaru je došlo do kontakta bočne lijeve strane vozila u predjelu zadnjeg dijela lijevih vrata u bočnu desnu stranu tijela oštećene M.K., koja se kretala trotoarom koji se pruža duž tzv. Rebrovačkog mosta iz suprotnog smjera, posljedicom čega je vozilom prikliještio oštećenu uz ogradu mosta, usljed čega je oštećena zadobila teške i po život opasne povrede usljed kojih je nastupila smrt na licu mjesta", navodi se u optužnici.

Ročište Srdiću po ovoj optužnici još nije zakazano.