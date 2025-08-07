Dobio prekršajni nalog: Optuženi za pogibiju pedagogice snimao se dok divlja na autoputu (VIDEO)

Banjalučka policija uručila je prekršajni nalog Stefanu Srdiću iz Laktaša nakon što je na svom Instagram profilu objavio snimak bahate vožnje autoputem "9. januar". Inače, Srdić je optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginula pedagogica Milana Koprena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srdić, koji je optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginula pedagogica OŠ "Branko Radičević" Milana Koprena (47), snimljen je kako vozi "mercedes" brzinom od 208 km/h. Brzina je, prema ATV-u, snimljena u blizini isključenja za Aleksandrovac, gdje je ograničenje brzine 130 km/h. To znači da je Srdić vozio 78 km/h iznad dozvoljene brzine.

Portparol PU Banjaluka, Milana Stojanović, potvrdila je da je Srdiću uručen prekršajni nalog.

"Policijski službenici PU Banjaluka uručili su danas prekršajni nalog licu S.S. iz Laktaša zbog počinjenog prekršaja iz člana 44. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Navedeno lice prekršaj je počinilo 7. avgusta u 00:57 časova na autoputu 9. januar”u mjestu Mahovljani upravljajući automobilom `mercedes`", rekla je Stojanović za ATV.

Srdić je optužen da je iz nehata skrivio nesreću 22. aprila prošle godine na Rebrovačkom mostu u Banjaluci, kada je upravljajući vozilom "pežo 207" nepropisnom brzinom od 83 km/h udario i usmrtio Milanu Koprenu. Optužnica je podignuta 2. oktobra prošle godina i potvrđena 13. decembra. U međuvremenu Srdić je negirao krivicu i suđenje mu još nije zakazano. Očekuje se da će predmet tek u martu naredne godine biti pred postupajućim sudijom.

Milana Koprena je godinu prije nesreće bila dobitnik Svetosavske nagrade, a njen odlazak osim porodici i prijateljima, ostavio je neizmjernu tugu i među kolegama i đacima kojima je bila omiljena.

(Mondo)