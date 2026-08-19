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Masovno trovanje u Šibeniku: Puna bolnica pacijenata, sumnja se na salmonelu

Masovno trovanje u Šibeniku: Puna bolnica pacijenata, sumnja se na salmonelu

Autor Dušan Volaš
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Tokom protekla dva dana, veliki broj stanovnika Šibenika zatražio je ljekarsku pomoć usljed teških stomačnih tegoba, povraćanja, dijareje i visoke temperature.

Masovno trovanje u Šibeniku Izvor: Ivan Coric / Alamy / Profimedia

Dok se uzorci još uvijek analiziraju, glavni osumnjičeni za ovu masovnu zarazu je bakterija salmonela, piše ŠibenikIN.

Sumnja na prazničnu trpezu

Zabrinuti građani prvi su upozorili na ovu alarmantnu situaciju, a prema njihovim riječima, čekaonice u bolnicama su prepune ljudi sa identičnim simptomima.

"U bolnici su mi završili dvoipogodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi", ispričala je Šibenčanka Neda, koja vrijeme provodi obilazeći članove porodice.

Ona i još nekoliko pacijenata sumnjaju da je izvor zaraze prasetina kupljena za praznik Veliku Gospojinu u jednoj lokalnoj šibenskoj mesnici. Ipak, tačan uzrok i zvanični izvor infekcije biće potvrđeni tek nakon detaljne laboratorijske obrade uzoraka.

Zvanična potvrda iz bolnice

Direktorka Opšte bolnice Šibensko-kninske županije, dr Ivana Skorić, potvrdila je navode građana da je situacija ozbiljna.

"Istina je da je primljen veći broj pacijenata sa akutnom crevnom infekcijom, a u ovom trenutku se razmatra hospitalizacija jednog pacijenta", izjavila je dr Skorić. O tačnom uzroku nije željela da govori pre nego što Odjeljenje za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje ne završi sve neophodne analize.

Salmoneloza je jedna od opasnijih crijevnih zaraznih bolesti. Uzročnik zaraze je bakterija Salmonela koja se može nalaziti u vodi zagađenoj fekalijama, školjkama (zbog zagađene vode), termički neadekvatno obrađenom mlijeku i mliječnim proizvodima, kao i u jajima, mesu i mesnim proizvodima.

Simptomi poput dijareje, povišene temperature i oštrih grčeva u stomaku obično se javljaju u periodu od 12 do 72 sata nakon unosa zagađene hrane, a sama bolest, ukoliko se adekvatno liječi, traje od četiri do sedam dana.

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Šibenik trovanje salmonela

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