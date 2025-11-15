logo
Hitno povučena iz prodaje: Jaja iz Italije zaražena salmonelom distribuisana u Hrvatsku i Sloveniju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Opoziv se prvenstveno odnosi na jaja sa identifikacionim kodovima: IT 064 MA 001 i IT 019 LO 003, sa rokovima trajanja između 18. i 26. novembra 2025. godine.

Jaja iz Italije zaražena Salmonelom distribuirana u Hrvatsku i Sloveniju Izvor: elifilm/Shutterstock

Jaja zaražena bakterijom "Salmonella enteritidis" povučena su iz prodaje, a kupci se pozivaju da ih ne konzumiraju i vrate prodavcima.

Prisutnost bakterije otkrivena je u svežim jajima tokom službene kontrole na tržištu, na farmama i prodajnim mjestima u Italiji. Rizik je ozbiljan, upozorava Evropski sistem za bezbjednost hrane.

Jaja iz Italije distribuisana su u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Francusku, Njemačku i Monako. Italijanske službe navode da su jaja distribuirana u pakovanjima od šest i deset komada, sa farmi u Kampaniji i Lombardiji.

Kupcima koji su već konzumirali sumnjiva jaja lekari savetuju da obrate pažnju na simptome infekcije salmonelom, koji uključuju:

  • mučninu
  • povraćanje
  • povišenu temperaturu
  • bol u stomaku

Srećom, Salmonella enteritidis uglavnom izaziva gastroenteritis, bakterijemiju i lokalne infekcije, a simptomi mogu biti proliv, povišena temperatura ili žarišna infekcija.

Ova bakterija nije toliko opasna kao Salmonella typhimurium, koja može izazvati produženi i često ozbiljan bakterijemijski sindrom sa simptomima kao što su visoka temperatura, glavobolja, malaksalost i drhtavica, koji mogu trajati više od nedelju dana.

(danica.hr/MONDO)

