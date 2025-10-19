Živinari najavljuju poskupljenje jaja: "Trudimo se da zaštitimo domaće tržište, ali sirovine poskupljuju"

Živinari u Srpskoj primorani su da podignu cijene konzumnih jaja koja su trenutno najjeftinija u okruženju, jer, kako ističu, tržišni uslovi i poskupljenje sirovina za stočnu hranu više ne ostavljaju prostora za njihovo zadržavanje na sadašnjem nivou.

Izvor: Shutterstock

Iako izvoz bilježi rast, proizvođači upozoravaju da ih na domaćem tržištu pritiskaju niske otkupne vrijednosti i ograničene marže zbog čega poslovanje postaje sve teže. Ističu da je uprkos povećanoj potražnji ova godina za živinare bila izazovna, ali korektna, te da će tržište uskoro samo nametnuti korekciju cijena.

Predsjednik Zajednice živinara Republike Srpske i direktor firme “Agreks” iz Donjeg Žabara Predrag Miličić kaže da ove godine ima jedna neobična stvar, a to je da su cijene na domaćem tržištu i dalje prilično niske u odnosu na okruženje, posebno na ostatak Evrope.

"Veleprodajna cijena konzumnih jaja u BiH je i do 15 odsto niža nego u Srbiji. Tradicionalno, godinama je situacija bila obrnuta, jer su u Srbiji jaja bila jeftinija nego kod nas. U poređenju sa Hrvatskom, Crnom Gorom i drugim zemljama, razlika je još veća", istakao je Miličić.

On dodaje da je jedan od razloga za takvo stanje slaba kupovna moć stanovništva, ali i administrativno ograničene cijene kojima vlasti nastoje da utiču na tržište.

"Mi, kao proizvođači, zavisimo od berzanskih kretanja i potpuno slobodnog formiranja cijena inputa. Dok nas pritiskaju da zadržimo niske cijene, tržište će, u perspektivi, samo uravnotežiti odnose", naglasio je Miličić, piše "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, izvoz se odvija u skladu sa proizvodnim mogućnostima i ne ugrožava domaće tržište.

"Trudimo se da zaštitimo domaće tržište, jer ulazimo u period povećane potrošnje. Spisak zemalja u koje izvozimo sve je duži, trenutno su nam najznačajniji partneri u Italiji i Austriji, dok su stalni zahtjevi prisutni i iz Hrvatske. Problem je što ne proizvodimo dovoljne količine koje bi zadovoljile njihove potrebe", pojašnjava Miličić.

On ističe da je prosječna veleprodajna cijena konzumnih jaja trenutno od 17 do 18 feninga po komadu, te da se do kraja godine može očekivati postepeno poskupljenje od oko deset odsto po koraku.

"Ulazimo u jesenji i zimski period kada raste potrošnja ovih proizvoda, pa je realno očekivati usklađivanje cijena barem sa Srbijom. Proizvodnja je ove godine zadovoljavajuća, jer nije bilo većih poremećaja u cijenama stočne hrane, ali ostaje da vidimo šta će se dešavati sa ključnim sirovinama kao što su kukuruz i soja", naglasio je Miličić.

Slično razmišlja i vlasnik firme “Koka produkt” iz Ljubinja Dušan Koljibabić, koji kaže, da se uprkos brojnim problemima, uspijevaju održati zahvaljujući dobroj organizaciji i kvalitetu proizvoda.

"Najviše naših proizvoda završava na domaćem tržištu, dok viškove plasiramo u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru. Međutim, najavljeno poskupljenje sirovina, prije svega kukuruza i suncokreta zbog suše, remeti naše planove i povećava troškove", kazao je Koljibabić.

On dodaje da je prosječna cijena konzumnih jaja kod njih 19 feninga plus PDV, ali da uprkos potražnji nemaju uslova za proširenje proizvodnje.

"Bez obzira na potražnju, trenutno nemamo prostora za širenje proizvodnje. Ona je ustaljena, ali je situacija teška, jer se na tržištu suočavamo s nekontrolisanim uvozom, koji obara cijene i u segmentu mesa i piletine. Kod nas, izgleda, svako može sve da proda, a domaći proizvođači najviše ispaštaju", poručio je Koljibabić.

Prema podacima UIO BiH, domaći živinari su za devet mjeseci ove godine u inostranstvo plasirali konzumna jaja u vrijednosti od 14,7 miliona KM, što je duplo više u odnosu na isti period lani, kada je izvoz iznosio 7,1 milion KM.

Podaci UIO BiH, takođe, pokazuju da je od januara do kraja septembra uvezeno konzumnih jaja u vrijednosti od 9,947 miliona maraka, dok je lani u istom periodu vrijednost bila 6,599 miliona KM. Najviše jaja ove godine, kao i lani, stiglo je Srbije, Ukrajine i Njemačke.