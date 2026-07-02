"Nevidljivi gost" na vašem tanjiru: Kako da vas salmonela zaobiđe u širokom luku?

Salmonela predstavlja jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih problema širom svijeta, a infekcije ovom bakterijom najčešće uzrokuju gastrointestinalne tegobe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako ističe Nina Rodić Vukmir, načelnik Službe za epidemiologiju, ovo nije samo medicinski izazov, već prvenstveno pitanje sigurnosti hrane i svakodnevnih higijenskih navika.

"Salmoneloza se u velikoj mjeri može spriječiti jednostavnim mjerama: pravilnom termičkom obradom hrane, higijenom ruku i odgovornim rukovanjem namirnicama", naglašava Rodić Vukmir.

Najčešći izvori zaraze

Najčešći izvori zaraze su namirnice životinjskog porijekla. Rodić Vukmir posebno izdvaja sirovu ili nedovoljno termički obrađenu piletinu i jaja, kao i proizvode koji sadrže sirova jaja, poput majoneza, kremova ili raznih kolača.

"Meso, naročito mljeveno, može biti izvor infekcije ako nije adekvatno termički obrađeno. Takođe, rizik nose nepasterizovano mlijeko i mliječni proizvodi, kao i kontaminirano povrće i voće koje je došlo u dodir sa zagađenom vodom ili zemljištem", pojašnjava ona.

Simptomi i liječenje

Inkubacioni period najčešće iznosi između 6 i 72 sata. Bolest obično počinje naglo, uz povišenu temperaturu, mučninu, povraćanje, grčeve u stomaku i dijareju.

"Osnova liječenja salmoneloze nije antibiotik, već nadoknada tečnosti i elektrolita. Dehidracija predstavlja najveći rizik, posebno kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika", ističe Rodić Vukmir, dodajući da se primjena antibiotika rezerviše isključivo za teže kliničke slike i sistemske infekcije.

Pravila za sigurnost hrane

Kako bi se spriječila pojava bolesti, dr Rodić Vukmir savjetuje strogo pridržavanje preventivnih mjera. Meso, posebno piletinu, potrebno je uvijek temeljno termički obraditi bez "ružičastih dijelova", a sirovu i gotovu hranu obavezno odvojeno držati uz upotrebu različitog kuhinjskog pribora.

Neophodno je izbjegavati sirova jaja u umacima, hranu ne ostavljati na sobnoj temperaturi duže od sat ili dva, a frižider održavati na temperaturi od 5 stepeni Celzijusovih ili nižoj.

"Ostatke hrane treba odmah vratiti u hladni lanac i ne konzumirati namirnice sumnjivog mirisa ili izgleda, čak i ako nam se čini da su u redu, jer je prevencija uz jednostavne, ali efikasne higijenske navike naša najbolja odbrana", zaključuje Rodić Vukmir.