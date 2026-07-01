Sve više turista nosi sirće na Jadran: Razlog nema veze s hranom, a mogao bi vam spasiti ljetovanje

Sve toplije Jadransko more donosi i veći broj meduza uz obalu. Evo zašto mnogi turisti na ljetovanje nose flašicu sirćeta i kako pravilno pružiti prvu pomoć nakon uboda.

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Uz peškir, naočare za sunce i dobru knjigu, sve više turista koji ljetuju na hrvatskom primorju u torbu pakuje i flašicu običnog sirćeta. Iako na prvi pogled djeluje neobično, iza ove navike krije se vrlo praktičan razlog.

Posljednjih godina Jadransko more bilježi sve više temperature, a to pogoduje povećanom broju meduza u priobalju. Zbog toga su susreti kupača s ovim morskim organizmima sve češći, posebno tokom najtoplijeg dijela ljeta.

Sve toplije more pogoduje meduzama

Hrvatska je godinama jedna od omiljenih destinacija za ljetovanje zbog čistog mora i brojnih plaža. Međutim, sve izraženiji toplotni talasi utiču i na morski ekosistem.

Kada temperatura mora poraste, stvaraju se povoljniji uslovi za razmnožavanje pojedinih vrsta meduza, pa ih je moguće vidjeti i u plićaku, gdje predstavljaju neprijatnost za kupače.

Zašto su meduze problem?

Meduze su gotovo providne i često ih je teško uočiti u vodi. Ako dođe do kontakta s njihovim pipcima, mogu izazvati peckanje, crvenilo, otok i bol, a kod osjetljivijih osoba i jaču alergijsku reakciju.

Većina uboda nije opasna po život, ali može biti vrlo bolna.

Može li sirće pomoći?

Sirće se godinama koristi kao sredstvo prve pomoći nakon uboda pojedinih vrsta meduza jer može spriječiti dalje aktiviranje žarnih ćelija koje ispuštaju toksine. Međutim, stručnjaci upozoravaju da njegova primjena zavisi od vrste meduze, pa nije univerzalno rješenje za svaki ubod.

Zbog toga se prije putovanja preporučuje provjeriti kakve su preporuke za područje u kojem ljetujete.

Šta uraditi nakon uboda meduze?

Pažljivo uklonite ostatke pipaka pincetom ili plastičnom karticom, bez dodirivanja golim rukama.

Mjesto uboda isperite morskom vodom, a ne slatkom vodom.

Ne trljajte zahvaćeno područje jer to može aktivirati dodatne žarne ćelije.

Po potrebi koristite sirće ako je njegova primjena preporučena za vrstu meduze koja se nalazi na tom području.

U slučaju otežanog disanja, vrtoglavice, oticanja lica ili jake alergijske reakcije odmah potražite ljekarsku pomoć.

Takođe, stručnjaci ne preporučuju korištenje urina ili drugih kućnih "lijekova", jer mogu dodatno pogoršati iritaciju kože.

Iako flašica sirćeta ne zauzima mnogo mjesta u torbi za plažu, mnogo važnije je znati kako pravilno reagovati nakon susreta s meduzom. Brza i odgovarajuća prva pomoć može značajno ublažiti tegobe i spriječiti komplikacije tokom ljetovanja.

(MONDO)