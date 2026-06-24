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Meduze se pojavile u Istri, šta ukoliko vas opeku? Stručnjaci pozivaju na oprez

Meduze se pojavile u Istri, šta ukoliko vas opeku? Stručnjaci pozivaju na oprez

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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Usled otopljenja i sve većih temperatura, došlo je pojave meduza u moru kod Istre, a kako je tek krenula letnja sezona, stručnjaci pozivaju kupače na oprez.

Kompas meduze na obali Istre: Savjeti za kupače Izvor: Shutterstock

Kako su objavili hrvatski mediji, početkom ljeta kupače na zapadnoj obali Istre dočekale su kompas meduze, vrsta poznata po dugim pipcima i žarnjacima koji mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože.

Ukoliko i dođe do kontakta sa kožom, neophodno je isprati morskom vodom i eventualno ukloniti ostatke pipaka ili tkiva sa kože, ali mjesto žarenja se ne smije trljati.

Stručnjaci smatraju da će se njihov broj smanjiti sa promjenom temperature, ali i zbog završetka životnog ciklusa.

Iz Instituta za istraživanje mora "Ruđer Bošković" u Rovinju, navode da ih je veoma teško locirati, ali da je dovoljno samo ih jednostavno zaobići.

"Mogu biti prisutne na nekoj lokaciji, a već nekoliko sati kasnije više ih neće biti. Ako ih primijetimo u moru, dovoljno je da ih zaobiđemo ili da izaberemo drugo mjesto za kupanje", naveli su oni.

Takođe, pojavile su se i veće nakupine rebronoša, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tu pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje. Smatra se da nisu opasna vrsta, ali veoma liče na meduze, pa mogu zbuniti kupače.

Ipak, nema mjesta panici, ali oprez je nužan.

Iz Instituta pozivaju građane da tokom boravka na moru fotografišu meduze, alge, školjke, ribe, morske cvjetnice, invazivne vrste i druge zanimljive pojave, te da ih prijave putem aplikacije Crafting the Sea.

Na taj način mogu doprineti boljem razumijevanju promjena u morskom ekosistemu i praćenju stanja Jadranu.

(EUpravo zato/Istrain.hr)

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Tagovi

meduze istra Hrvatska

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