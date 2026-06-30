Visoke temperature su opterećenje za tijelo: Kako da se u nekoliko koraka pravilno rashladite?

Visoke temperature opterećuju organizam. Saznajte kako da pravilno rashladite tijelo, koje dijelove treba hladiti i kako da spriječite toplotni udar.

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Nismo uvijek u prilici da boravimo u rashlađenim prostorijama ili u prirodnom hladu. Ipak, tropskim vrućinama možemo da se suprotstavimo na jednostavan način. Kada je napolju više od 30 stepeni, najefikasnije je rashladiti tačke na tijelu ispod kojih se nalaze veliki krvni sudovi, kažu stručnjaci.

Veliko opterećenje za cijelo tijelo

Koliko god uživali u toplim ljetnjim mjesecima, visoke temperature mogu da budu veliko opterećenje za ljudski organizam.

"Kao sisari, živimo veoma blizu granice između normalne tjelesne temperature i one koja može biti opasna po život. Naša normalna telesna temperatura iznosi oko 37 °C, a samo nekoliko stepeni iznad toga može da dovede do toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara", kaže Kreg Heler, fiziolog i profesor biologije na Univerzitetu Stanford.

Međutim, nisu svi dijelovi tijela iste temperature.

"Protok krvi određuje kako se toplota raspoređuje po organizmu", objašnjava Heler.

Ljudi na ulicama Londona pokušavaju da se rashlade usled visokih temperatura

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Kako da se brzo rashladimo?

Kada je nesnosno vruće, možete se za čas posla rashladiti na nekoliko načina.

Pokvasite hladnom vodom vrat, posebno bočne strane, stavite zglobove šaka, odnosno unutrašnju stranu ručnog zgloba, pod mlaz hladne vode. Hladna voda ili obloge mogu se nanositi i na pregibe laktova, prepone i prostor iza koljena. Ako je moguće, rashladite i stopala.

Preporuka je da se koristi hladna (ne ledena) mokra krpa. Od pomoći je i prskanje vodom uz strujanje vazduha (ventilator ili prirodni povjetarac), što je veoma efikasno zbog isparavanja.

Savjetuje se tuširanje mlakom ili hladnijom vodom. Ledeno hladna voda nije idealna jer može da izazove sužavanje krvnih sudova i oteža oslobađanje toplote iz organizma.

Osjećaj brzog rashlađivanja

Kada temperatura dostigne skoro 40 stepeni u hladu, stručnjaci savjetuju da redovno pijemo vodu, a ne da čekamo da ožednimo. Takođe, treba potražiti hlad, nositi široku, svijetlu i laganu odjeću.

Primena hladnog peškira ili obloge na vrat i lice može da rashladi arterije koje vode ka mozgu, zbog čega tijelo dobija signal da je hladnije nego što zaista jeste. Pojedini dijelovi tijela, poput lica, imaju veliki broj receptora za temperaturu, pa njihovo hlađenje može stvoriti osjećaj brzog rashlađivanja, iako se unutrašnja temperatura tijela nije značajno smanjila.

Ako primijetite simptome kao što su vrtoglavica, jaka slabost, zbunjenost, prestanak znojenja, temperatura tijela iznad 40 °C ili gubitak svijesti, to mogu biti znaci toplotnog udara i potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. U međuvremenu, osobu treba premjestiti na hladno mjesto i započeti hlađenje.

Izvor: time.com/zdravlje. kurir.rs



