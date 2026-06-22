Ministarstvo zdravlja upozorilo građane zbog visokih temperatura: Poseban apel roditeljima

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske izdalo je hitne preporuke građanima zbog tropskih temperatura.

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Zbog visokih temperatura vazduha koje su zahvatile Republiku Srpsku, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pozvalo je građane da se pridržavaju preporučenih mjera zaštite kako bi sačuvali zdravlje tokom vrelih ljetnih dana.

Iz Ministarstva podsjećaju da visoke temperature mogu negativno uticati na zdravlje većine stanovništva, zbog čega se građanima preporučuje da što manje vremena provode na otvorenom i direktnom suncu, naročito u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature najviše.

Građanima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorijama, izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti, češće tuširanje mlakom vodom, kao i redovno unošenje dovoljne količine tečnosti.

Poseban oprez preporučuje se trudnicama i osobama koje boluju od hroničnih bolesti, jer kod njih visoke temperature mogu izazvati dodatne zdravstvene tegobe, poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti i problema sa spavanjem. U slučaju pojave ozbiljnijih simptoma, neophodno je obratiti se ljekaru.

Prilikom boravka na otvorenom, preporučuje se zaštita od UV zračenja, zadržavanje u hladu kad god je to moguće, unos veće količine tečnosti, uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa visokim sadržajem kofeina i šećera.

Takođe, preporučuju se manji i laganiji obroci tokom dana, nošenje svijetle i lagane odjeće od prirodnih materijala, kao i korištenje kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uputilo je poseban apel roditeljima da zaštite djecu tokom boravka na otvorenom i dosljedno primjenjuju sve preporučene mjere zaštite od visokih temperatura.

Posebno je naglašena opasnost od ostavljanja djece u parkiranim vozilima, čak i na kratko, jer takve situacije mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje i život djece.