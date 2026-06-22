Prognoza: Sunčano i vruće, popodne mogući pljuskovi na jugozapadu i istoku

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti vrlo toplo i sparno vrijeme, a popodne su mogući lokalni pljuskovi na jugozapadu, te ponegdje na istoku i jugu.

Izvor: Dušan Volaš

Na sjeveru ostaje uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog saveza.

Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima 24 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, popodne i u zonama pljuskova povremeno jak.

STANJE NA PUTEVIMA

Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća, iz Auto-moto saveza Srpske vozačima savjetuju da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima.

Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne signalizacije, koja reguliše saobraćaj.

Na dijelu magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci od 7.00 do 15.00 časova dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno.

Režim saobraćaja je izmijenjen i na dijelu magistralnog puta Bijeljina - Glavičice zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim za vozila lokalnog stanovništva i hitnih službi.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani - Bijeljina. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do 7. jula.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta u mjestu Han Derventa doći će do obustave saobraćaja od 12.00 i 16.00 časova zbog minerskih radova u kamenolomu.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraća se na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanaciji kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi, Sarajevo zapad - Lepenica i Bijača-Počitelj /most Hercegovina/ zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.