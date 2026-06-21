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Drama u Mostaru: Skočio sa Starog mosta i nestao u Neretvi, brza reakcija spasilaca spriječila tragediju (VIDEO)

Drama u Mostaru: Skočio sa Starog mosta i nestao u Neretvi, brza reakcija spasilaca spriječila tragediju (VIDEO)

Autor Haris Krhalić
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U Mostaru je izbjegnuta tragedija nakon što je nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta i nestao pod vodom. Brzom reakcijom izvučen je na sigurno.

Drama u Mostaru: Skočio sa Starog mosta i nestao u Neretvi, skakači spriječili tragediju Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Mostaru je zabilježen opasan incident nakon što je nepoznati muškarac skočio u Neretvu sa Starog mosta te nakon pada nestao ispod površine vode, što je izazvalo paniku među okupljenima.

Koban ishod spriječen je brzom reakcijom članova Kluba skakača i kajakaškog kluba, koji su odmah intervenisali i učestvovali u spašavanju muškarca, pišu Vijesti.ba

Na snimku događaja vidi se trenutak panike nakon skoka, ali i brza i koordinirana akcija spašavanja koja je uslijedila u samo nekoliko sekundi.

Identitet muškarca zasad nije poznat, a pretpostavlja se kako je riječ o stranom državljaninu. Ovaj incident je ponovno otvorio pitanje sigurnosti skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija u Mostaru, ali i iznimno opasne aktivnosti za osobe bez iskustva i odgovarajuće pripreme.

Sličan slučaj zabilježen i prošle godine

Ovaj događaj desio se gotovo na godišnjicu sličnog incidenta na istoj lokaciji. Naime, 27. juna 2025. godine nepoznati muškarac skočio je sa Starog mosta i pao u vodu neposredno uz gumeni čamac u kojem se nalazila skupina ljudi.

Taj je potez tada izazvao burne reakcije lokalnog stanovništva jer je, osim života osobe koja je skočila, mogao ugroziti i druge ljude na vodi. Kritike dijela javnosti tada su bile usmjerene i prema članovima Kluba skakača, iako upravo oni u sličnim opasnim situacijama nerijetko prvi reaguju i spašavaju živote.

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Tagovi

stari most Mostar skokovi

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