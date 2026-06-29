Ovaj napitak je novi viralni trend: Provjeravamo da li influenseri s pravom tvrde da je "recept" za ravan stomak

Jeste li čuli za "Sasi vodu" i znate li kako da napravite ovaj napitak za mršavljenje?

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U moru viralnih internet trikova za gubljenje kilograma, mnogima je preko glave isprobavanja različitih recepata za mršavljenje sa kratkotrajnim efektima. Ipak, u posljednje vrijeme ističe se napitak čiji je tvorac Sintija Sas, koja tvrdi da njegovom konzumacijom za samo 4 dana možete da izgubite čak 3 kilograma.

Koji su benefiti "Sasi vode"?

U svojoj knjizi “Dijeta za ravan stomak”, Sintija naglašava važnost unosa velike količine tečnosti tokom procesa mršavljenja i ističe sljedeće benefite Sasi vode:

hidratacija - Sasi voda je izuzetno hidratantna, te reguliše sve procese u organizmu

- Sasi voda je izuzetno hidratantna, te reguliše sve procese u organizmu poboljšava varenje - sastojci kao što su krastavac, limun, i đumbir olakšavaju varenje i smanjuju nadutost



- sastojci kao što su krastavac, limun, i đumbir olakšavaju varenje i smanjuju nadutost podstiče mršavljenje - Sasi voda je niskokalorična i bogata vlaknima, što doprinosi kontrolisanju apetita i smanjenju tjelesne težine

- Sasi voda je niskokalorična i bogata vlaknima, što doprinosi kontrolisanju apetita i smanjenju tjelesne težine poboljšava izgled kože - redovno konzumiranje može da doprinese zdravijoj koži zahvaljujući hidrataciji i prisustvu vitamina C

Napravite sami ovaj napitak

Sipajte 2 litre vode u staklenu flašu sa širokim grlom ili bokal. Važno je da koristite filtriranu ili prokuvanu vodu, da biste izbjegli kontaminate koji mogu da se zadrže u njoj i poremete zdravstvene koristi napitka. Izaberite jedan krastavac srednje veličine, operite ga i oljuštite, pa ga nasjeckajte na tanke kolutove. Uzmite limun, takođe ga dobro operite i isijecite na kolutove, ali ga nemojte ljuštiti. Očistite jedan manji korijen đumbira i narendajte jednu kašiku. Ukoliko ne nađete svjež đumbir, ne očajavajte - možete da koristite i đumbir u prahu. Uberite i operite 12 listova svježe nane. Takođe, ukoliko ne pronađete svježu nanu, iskoristite jednu kašiku suve. Pomiješajte sve sastojke i ostavite napitak da prenoći, kako bi voda "pokupila" sve potrebne vitamine i minerale iz dodatih sastojaka. Potrudite se da koristite svježe organske sastojke, ukoliko je to moguće.

Pogledajte i jedan od mnogobrojnih videa koji prikazuju kako sami da "zbućkate" ovaj letnji napitak:

@gastroglumac 💧 Sassi voda - jednostavan i osvežavajući napitak za hidrataciju, bolje varenje i smanjenje nadutosti. Prvobitno ju je osmislila nutricionistkinja Cynthia Sass kao deo programa za smanjenje nadutosti. Krastavac doprinosi hidrataciji, limun daje svežinu, đumbir je poznat po tome što može da pomogne varenju, a nana pruža prijatan osvežavajući ukus. 🍋 Sastojci: • 2 l vode • 1 srednji krastavac, tanko isečen • 1 limun, tanko isečen • 1 kašičica sveže rendanog đumbira • 10–12 listića nane Priprema: Sve sastojke stavite u bokal, nalijte vodom i ostavite u frižideru preko noći. Pijte tokom narednog dana. Sačuvajte recept za vrele letnje dane! ☀️ #sassivoda #summerdrinks #wellnessdrink ♬ original sound - gastroglumac

U čemu je tajna funkcionisanja Sasi vode?

Sadržaj napitka, osim što je jednostavan i ukusan, na vaš organizam djeluje na ovaj način:

voda - kao baza napitka, ključan je sastojak za hidrataciju i transport hranljivih materija, ali i za izbacivanje toksina iz tijela,

- kao baza napitka, ključan je sastojak za hidrataciju i transport hranljivih materija, ali i za izbacivanje toksina iz tijela, krastavac - ovo povrće obiluje vodom, ali ne i kalorijama, te takođe utiče na hidrataciju organizma i redukuje holesterol,

- ovo povrće obiluje vodom, ali ne i kalorijama, te takođe utiče na hidrataciju organizma i redukuje holesterol, limun - ovaj citrus je bogat izvor vitamina C i antioksidansa, a i uspješno pojačava imunitet i čisti tijelo od štetnih materija,

- ovaj citrus je bogat izvor vitamina C i antioksidansa, a i uspješno pojačava imunitet i čisti tijelo od štetnih materija, đumbir - posjeduje antiinflamatorne osobine koje pospješuju varenje i smanjuju nadutost, ali i antivirusna i antigljivična svojstva,

- posjeduje antiinflamatorne osobine koje pospješuju varenje i smanjuju nadutost, ali i antivirusna i antigljivična svojstva, nana - osim što poboljšava ukus napitka, pomaže i prilikom relaksacije stomaka aktivirajući rad pljuvačnih žlijezda što olakšava probavu.

Dakle, redovno konzumiranje Sasi vode može da dovede i do poboljšanja u varenju, smanjenja tjelesne težine i poboljšanja opšteg osjećaja dobrog zdravlja. Oni koji su ga već isprobali, često naglašavaju i osjećaj povećane energije i vidljivo čistiju kožu.

Koliko dugo je potrebno da je pijete?

Sasi voda se konzumira mjesec dana, tokom kojih je važno i da pazite na ishranu, kako biste ostvarili rezultate. Potrebno je da jedete 4-5 manjih obroka u danu i smanjite broj kalorija koji tom prilikom unosite - u prvih 4 dana dozvoljen je unos od 1.200 kalorija, a nakon toga broj možete da povećate na 1.600.

Preporuka je da vodu pijete dok je hladna, jer tada organizmu treba više vremena da je zagrije na temperaturu tijela i izbori se sa njom, pa se samim tim troši više kalorija.

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(MONDO)