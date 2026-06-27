Zašto se osjećamo bolje već nakon par dana na obali? More čini "čuda" za tijelo

Boravak na moru može da doprinese lakšem disanju, smanjenju kožnih oboljenja i boljem opštem zdravlju organizma.
More često vezujemo samo za godišnji odmor, ali njegov uticaj na čovjeka ide i dalje od samog psihičkog rasterećenja. Iako ne postoji naučna osnova koja tvrdi da "more liječi određene bolesti", boravak na moru ima brojne benefite po opšte fizičko zdravlje. U nastavku pogledajte kako nam pomaže:
1. Alergije i disajni problemiIzvor: Budimir Jevtic/Shutterstock
Boravak na moru može da olakša simptome kod osoba koje imaju sezonske alergije ili blaže respiratorne tegobe. Slani morski vazduh i aerosoli mogu da doprinesu osjećaju lakšeg disanja, posebno kod ljudi koji dolaze iz zagađenijih urbanih sredina. Tokom perioda visokih koncentracija polena, morska područja predstavljaju prijatnu sredinu za boravak.
2. KožaIzvor: Davdeka/Shutterstock
Kod određenih kožnih stanja, poput ekcema, dermatitisa ili psorijaze, mnogi ljudi primjećuju poboljšanje simptoma tokom ljetovanja na moru. Kombinacija morske vode, sunčeve svjetlosti i promijenjenog načina života često se navodi kao faktor koji doprinosi smirivanju iritacija i boljem izgledu kože.
3. Artritis i reumatske tegobeIzvor: Shutterstock/wavebreakmedia
Postoje iskustva koja svjedoče da boravak u morskom okruženju može da doprinese ublažavanju osjećaja ukočenosti i bola kod osoba sa reumatskim tegobama. Opušteniji ritam, toplija klima i više fizičke aktivnosti u vodi neki su od faktora koji utiču na poboljšanje fizičkog zdravlja.
4. Kosti i vitamin DIzvor: Jordi C/Shutterstock
Sunčeva svjetlost ima važnu ulogu u sintezi vitamina D, koji je ključan za zdravlje kostiju, ali i brojne druge funkcije u organizmu. Upravo zato se boravak na otvorenom, posebno u ljetnim mjesecima, često dovodi u vezu sa boljim opštim stanjem organizma.
Na kraju, more može da ima važnu ulogu u psihološkom "resetu", što podrazumijeva udaljavanje od rutine, obaveza i svakodnevnog stresa, a omogućava da se osoba odmori, reorganizuje misli i vrati se obavezama sa više fokusa i smirenosti.
(MONDO)