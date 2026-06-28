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Greška koju ljeti pravi veliki broj ljudi: Mokasine i baletanke nikad ne treba nositi na bosu nogu

Greška koju ljeti pravi veliki broj ljudi: Mokasine i baletanke nikad ne treba nositi na bosu nogu

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Čarape su zaštitna barijera za stopala koja vam može puno pomoći u ljetnjim danima.

mokasine i baletanke nikad ne treba nositi na bosu nogu: Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Stručnjaci savjetuju da se zatvorena obuća, poput patika i mokasina ne nosi na bosu nogu jer čarape pomažu u održavanju higijene stopala.
  • Nošenjem čarapa smanjete rizik od gljivičnih i bakterijskih infekcija, neprijatnih mirisa, žuljeva i oštećenja kože.
  • Posebno se preporučuje osobama sa osjetljivom kožom ili alergijama.

Čim temperatura dosegne dovoljnu visinu, jedva čekamo da uskočimo u sandale, mokasine i otvorene cipele, i na neko vrijeme zaboravimo na čarape kako bi nam bilo što manje vruće tokom ljetnjih dana. Međutim, dermatolozi i podijatri (stručnjaci za zdravlje stopala) upozoravaju da ova navika nije bezazlena, naročito kada je riječ o patikama, mokasinama i drugim zatvorenim cipelama. 

Zašto zatvorenu obuću ne treba nositi na bosu nogu

Prema riječima dermatološkinje dr Mišel Grin, čarape imaju važnu ulogu u očuvanju higijene i zdravlja stopala tokom cijele godine. Stručnjaci se slažu da su bose noge prikladne uglavnom za sandale i drugu potpuno otvorenu obuću.

Čarape upijaju vlagu i smanjuju rizik od infekcija

Da li ste znali da ljudsko stopalo može da proizvede i do pola litra znoja dnevno? Kada se znoj zadržava u zatvorenoj obući, stvara se topla i vlažna sredina pogodna za razvoj gljivica i bakterija. Dermatolog dr Čang Son upozorava da nošenje zatvorene obuće bez čarapa povećava rizik od gljivičnih infekcija, poput atletskog stopala, kao i od prekomjernog razmnožavanja bakterija.

Izvor: Shutterstock

Dermatološkinja dr Purviša Patel dodaje da stopala svakodnevno dolaze u kontakt sa različitim mikroorganizmima na podlozi, a zatvorene cipele bez čarapa predstavljaju idealno mjesto za njihov razvoj, prenosi Yahoo health. Podijatar dr Brus Pinker preporučuje čarape napravljene od kombinacije prirodnih i sintetičkih vlakana, na primjer 65 odsto pamuka i 35 odsto poliestera ili mješavine pamuka sa najlonom, rajonom ili likrom. Pamuk pruža udobnost i amortizaciju, dok sintetička vlakna efikasnije odvode vlagu.

Sprečavanje neprijatnih mirisa

Pošto upijaju znoj, čarape značajno smanjuju neprijatan miris stopala i doprinose većoj udobnosti tokom dana. Kod osoba koje se pojačano znoje mogu pomoći i antiperspirant sprejevi ili puderi za stopala, ali stručnjaci naglašavaju da ih je najbolje koristiti uz nošenje čarapa.

Žuljevi i oštećenja kože

Čarape stvaraju zaštitni sloj između kože i obuće, čime smanjuju trenje koje može dovesti do nastanka žuljeva, zadebljanja kože i drugih povreda. Kako objašnjava dr Patel, bez te zaštite dolazi do oštećenja prirodne barijere kože, što povećava rizik od bolnih žuljeva i drugih promjena na stopalima.

Čarape kao dodatna zaštita za osobe sa osjetljivom kožom

Podijatrijski hirurg dr Džejkob Vajns ističe da guma, ljepkovi i druge hemikalije koje se koriste u proizvodnji obuće kod pojedinih ljudi mogu izazvati iritaciju ili alergijski kontaktni dermatitis. Upravo zato čarape predstavljaju važnu zaštitnu barijeru između kože i materijala od kojih su cipele napravljene, posebno kod osoba sa osjetljivom kožom ili sklonih alergijama.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

obuća zdravlje stopala

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