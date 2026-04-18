Boja obuće koju niko nije očekivao najveći je trend za proljeće 2026: Izgleda skupo, a lako se kombinuje

Izvor: Kamil Macniak/Shutterstock

Nježna nijansa putera i sladoleda od vanile, ali i vibrantna boja suncokreta – žuta ove sezone dolazi u različitim tonovima koji dominiraju modnom scenom. Bez obzira na to gdje se nalazi na kolorističkoj skali, ova boja uvek unosi svjetlost u svaki outfit, poput sunčevog zraka u proljećno popodne.

Od salonki, baletanki i sandala, do mokasina i patika – žuta obuća postaje nenametljiv, ali sofisticiran trend proljeća 2026. godine koji odiše tihom elegancijom. Može se nositi tokom dana uz ležerne kombinacije, ali i uveče uz klasične i prefinjene autfite.

Žuta obuća posebno naglašava ličnost osobe koja je nosi, jer ova upečatljiva nijansa unosi dozu optimizma i pozitivne energije. U pastelnim tonovima, poput puter ili krem varijante, deluje nježno i elegantno, dok intenzivnije nijanse donose urbani, streetwear karakter.

Odlično se kombinuje uz farmerke i široke majice, ali i uz klasične pantalone i kapute, stvarajući sporty chic ili elegantan minimalistički izgled.

5 trendi modela žute obuće za proljeće/leto 2026

Sudeći po modnim pravcima za sezonu proljeće/ljeto 2026, izdvajaju se ključni modeli žute obuće koji će dominirati ulicama i modnim kombinacijama.

Žute štikle

Žute štikle donose efekat transformacije i najjednostavnijim kombinacijama daju sofisticiran izgled. Posebno su popularne varijante sa špicastim vrhom i elegantnim, nežnim potpeticama.

U 2026. godini ističu se i kombinacije žute sa pastelno zelenim tonovima, što daje moderan i osvežen vizuelni efekat. Žute štikle su idealan izbor za proljećne kombinacije koje se svode na minimalizam – jedan par obuće koji podiže cijeli outfit.

Izvor: Vladislav Rchuk/Shutterstock

Žute baletanke

Baletanke u žutoj boji fokus stavljaju na udobnost i ženstvenost. Posebno su zanimljive u kombinaciji sa kontrastnim detaljima i neobičnim stilizacijama.

Mogu se nositi uz maksi suknje, ležerne haljine, ali i uz farmerke i jednostavne majice, što ih čini izuzetno svestranim komadom, piše Vogue.

Izvor: COLOR PHOTO/Shutterstock

Žute sandale

Žute sandale su jedan od ključnih proljećnih trendova – bilo da su ravne ili sa potpeticom. Posebno su popularni modeli sa dekorativnim detaljima i zanimljivim teksturama koji pokazuju da i obuća može biti glavni modni akcenat.

One su idealne za ljetnje kombinacije, ali i večernje outfite koji traže dozu svježine i boje.

Izvor: ASashka/Shutterstock

Žute mokasine

Žute mokasine predstavljaju savršeni spoj elegancije i udobnosti. Ovo je tip obuće koji se lako uklapa u svakodnevne kombinacije i može se nositi gotovo u svakoj prilici.

Odlično se kombinuju uz farmerke, mini suknje, ali i uz poslovne pantalone i minimalističke outfite. U puter nijansama posebno djeluju sofisticirano i nenametljivo.

Izvor: Rawpixel.com/Shutterstock

Žute patike

Žute patike donose sportski duh u proljećne kombinacije i predstavljaju idealan izbor za opušten stil. Mogu biti minimalističke ili izražajne, ali u oba slučaja daju energiju i mladalački izgled cijelom outfitu. Ovaj model posebno je popularan u casual i streetwear kombinacijama.

Žuta obuća u 2026. godini nije samo trend, već i način da se u svakodnevni stil unese više svjetla, optimizma i ličnog izraza. Bez obzira na model, ključ je u balansu – žuta boja je dovoljno jaka da bude statement, ali i dovoljno nježna da ostane elegantna.

Izvor: AtlasStudio/Shutterstock