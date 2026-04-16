logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čemu služe kesice sa kuglicama koje dobijete sa obućom? Evo kako da ih iskoristite

Čemu služe kesice sa kuglicama koje dobijete sa obućom? Evo kako da ih iskoristite

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Znate li čemu služe male kesice sa kuglicama koje dobijamo uz novu obuću?

čemu služe kuglice od silika-gela Izvor: MultifacetedGirl/Shutterstock

Vjerovatno ste ih bezbroj puta vidjeli. Kesice sa kuglicama stižu u svakoj kutiji sa cipelama ili patikama, a većina ljudi ih automatski baci u kantu. Ako obuću čuvate u originalnim kutijama, moguće je da kesice samo ostanu unutra, neprimijećene i neiskorišćene. Ipak, jeste li se ikada zapitali čemu tačno služe, kako rade i koliko zapravo mogu da vam koriste?

U tim kesicama nalaze se sitne kuglice od silika-gela. Riječ je o upijačima vlage, silikonskom gelu čiji je glavni zadatak da održi predmete suvim i da spriječi stvaranje buđi i neprijatnih mirisa.

Često se koriste i u automobilima, kako bi se smanjilo zamagljivanje stakala. Ako vam telefon upadne u vodu, silika-gel takođe može da pomogne. Koristi se i za očuvanje svježine hrane i zaštitu starih fotografija od vlage.

Evo nekoliko najkorisnijih načina da ih iskoristite:

1. U kuhinji

Ako želite da zaštitite vitamine i suplemente od vlage, ubacite nekoliko kesica silika-gela u posudu i dobro je zatvorite. Možete da ih stavite i u kesu sa hranom za ljubimca, kako bi granule ostale suve i hrskave.

2. U ormaru

Kesice možete da ubacite u korpu za prljav veš ili da ih rasporedite po garderoberu u kojem držite opranu i složenu odjeću. Na taj način će upijati višak vlage, a mogu da pomognu i kod isušivanja vlažnih cipela i čizama, sprečavajući razvoj neprijatnog mirisa.

3. Za "kvarove" u kući

Silika-gel možete da postavite između prozora kako biste spriječili kondenzaciju i pojavu kapljica na staklu. Odličan je i kao prva pomoć za telefon koji je upao u vodu. Sačuvajte kesice, stavite telefon u zatvorenu kesu zajedno sa više paketića silika-gela i ostavite da odrade svoje, umjesto da ga stavljate u pirinač. Takođe, ako imate važna dokumenta ili stare fotografije, ubacite nekoliko kesica u kutiju u kojoj ih čuvate, zaštitiće ih od vlage tokom vremena.

4. Na putovanju

Tokom putovanja, silika-gel je odličan saveznik u koferu. Rasporedite nekoliko kesica među garderobom kako biste je održali suvom i svježom. Ako pakujete vlažan kupaći kostim ili mokre peškire, obavezno dodajte i kesice silika-gela, jer će znatno brže povući višak vlage.

(MONDO)

Tagovi

obuća kuglice silikon gel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA