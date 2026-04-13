Mozgalica za djecu koja će im razmrdati vijuge: Namučiće ih, ali i naučiti da stvari pogledaju iz drugog ugla

Ako volite mozgalice, imamo jednu sjajnu za vas. Možete da pokušate da je riješite zajedno sa svojim mališanima i tako razmrdate vijuge, ali ne dozvolite da vas "mozak" prevari - najvjerovatnije će prvo ići na rješenje koje mu se učini najlogičnijim, ali će ubrzo morati da promijeni perspektivu

Mozgalica pred vama sastoji se od niza brojeva, a ono što treba da uradite je da pogodite koji broj je sljedeći u nizu. Na prvi pogled djeluje sasvim logično, ali u ovoj mozgalici se krije i jedan "sloj" koji nije odmah primetan i upravo to je čini tako zapetaljnom.

Brojevi su sljedeći:

3, 9, 18, 32, 53, 83, ?

Pokušajte da sami dođete do rješenja, a onda pogledajte i objašnjenje i tačan rezultatl.

Rješenje

Da biste uvideli logiku ovdje, morate da pogledate ne samo brojeve, već i razliku između njih. Dobijamo:

9 - 3 = 6

18 - 9 = 9

32 - 18 = 14

53 - 32 = 21

83 - 53 = 30

Sada pogledajmo dobijene razlike između ovih brojeva:

6, 9, 14, 21, 30

Razlike između ovih brojeva su sljedeće:

9 - 6 = 3

14 - 9 = 5

21 - 14 = 7

30 - 21 = 9

Rezultat je niz neparnih brojeva:

3, 5, 7, 9

Dakle, sljedeći bi trebalo da bude veći za 11.

Zatim se dolazi do sljedećeg:

30 + 11 = 41

A to znači da broj 83, koji je posljednji dat u nizu treba uvećati za 41, pri čemu se dobija 124. Rješenje je broj 124, odnosno to treba da bude naredni broj u zadatom nizu.

Zašto je ovo dobar zadatak za djecu

Zato što veoma precizno otkriva razliku između površnih utisaka i prave logike. Na površini, to je jednostavan, postepeno rastući niz, ali ispod postoji suptilnija struktura koja je očigledna tek kada se o njoj dobro promisli.