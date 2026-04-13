Mozgalica za djecu koja će im razmrdati vijuge: Namučiće ih, ali i naučiti da stvari pogledaju iz drugog ugla

Pokušajte da riješite ovu zabavnu mozgalicu sa svojim mališanima i zajedno razmrdajte vijuge.
Ako volite mozgalice, imamo jednu sjajnu za vas. Možete da pokušate da je riješite zajedno sa svojim mališanima i tako razmrdate vijuge, ali ne dozvolite da vas "mozak" prevari - najvjerovatnije će prvo ići na rješenje koje mu se učini najlogičnijim, ali će ubrzo morati da promijeni perspektivu
Mozgalica pred vama sastoji se od niza brojeva, a ono što treba da uradite je da pogodite koji broj je sljedeći u nizu. Na prvi pogled djeluje sasvim logično, ali u ovoj mozgalici se krije i jedan "sloj" koji nije odmah primetan i upravo to je čini tako zapetaljnom.
Brojevi su sljedeći:
3, 9, 18, 32, 53, 83, ?
Pokušajte da sami dođete do rješenja, a onda pogledajte i objašnjenje i tačan rezultatl.
Rješenje
Da biste uvideli logiku ovdje, morate da pogledate ne samo brojeve, već i razliku između njih. Dobijamo:
9 - 3 = 6
18 - 9 = 9
32 - 18 = 14
53 - 32 = 21
83 - 53 = 30
Sada pogledajmo dobijene razlike između ovih brojeva:
6, 9, 14, 21, 30
Razlike između ovih brojeva su sljedeće:
9 - 6 = 3
14 - 9 = 5
21 - 14 = 7
30 - 21 = 9
Rezultat je niz neparnih brojeva:
3, 5, 7, 9
Dakle, sljedeći bi trebalo da bude veći za 11.
Zatim se dolazi do sljedećeg:
30 + 11 = 41
A to znači da broj 83, koji je posljednji dat u nizu treba uvećati za 41, pri čemu se dobija 124. Rješenje je broj 124, odnosno to treba da bude naredni broj u zadatom nizu.
Zašto je ovo dobar zadatak za djecu
Zato što veoma precizno otkriva razliku između površnih utisaka i prave logike. Na površini, to je jednostavan, postepeno rastući niz, ali ispod postoji suptilnija struktura koja je očigledna tek kada se o njoj dobro promisli.