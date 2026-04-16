Kristofer je jedini Amiš u Srbiji: Kupio zemlju, oženio Srpkinju, a jednu stvar ne može da podnese

Kristofer Petrović je već deceniju pripadnik Amiša, a pre pet godina doselio se u mjesto Mali Drenovac kod Aleksinca, gdje živi sa porodicom, amiškim životom.

Kada je prije 110 godina Denča Petrović napustio Srbiju i otišao u Ameriku trbuhom za kruhom, ni slutio nije da će se vijek kasnije u njegovu domovinu, u koju se Denča više nikada nije vratio, doseliti njegov praunuk Kristofer.

On danas, sa svojom porodicom, živi u selu Mali Drenovac kod Aleksnica, gdje obrađuje osam hektara zemlje, koju je kupio kada je došao u Srbiju.

Kristofer živi kao amiš jer je deset godina proveo u amiškoj zajednici u Americi. Za razliku od većine amiša koji ne koriste mnoga tehnička dostignuća, smatrajući da ih ona udaljuju od drugih ljudi i čine prevelikim individualistima, Kristofer Petrović koristi traktor, solarnu energiju i mobilni telefon. Gotovo sve ostalo što čini amiški način života Kristofer upražnjava u Srbiji.

