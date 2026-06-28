Tokom velikih vrućina nije važno samo koliko vode pijete, već i šta jedete. Stručnjaci objašnjavaju zašto bi trebalo izbjegavati slanu i proteinsku hranu, zašto topli napici mogu pomoći i kako mokre zavjese snižavaju temperaturu u domu.

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Naš organizam samostalno reguliše temperaturu, zbog čega se tokom vrelih dana znojimo mnogo više nego kada je temperatura na optimalnom nivou. Međutim, kako bismo lakše podnijeli visoke temperature, korisno je pomoći organizmu koji u tom periodu čini sve da preživi nepovoljne uslove.

To možemo učiniti ne samo rashlađivanjem uz pomoć ventilatora ili hladnim kupkama. Kako se ispostavilo, čak i hrana koju konzumiramo utiče na temperaturu tijela. Tokom vrelih dana najbolje je da izbjegavamo slanu hranu, kao i namirnice bogate proteinima.

Umjesto toga, preporučuje se konzumiranje voća i povrća, kao i češći, ali manji obroci. Zašto?

Slana hrana uzrokuje veći gubitak vode iz organizma (na primjer putem urina), što dovodi do dehidratacije, dok je tijelu neophodna dobra hidratacija kako bi moglo da se znoji. S druge strane, hrana bogata proteinima povećava temperaturu tijela zbog metabolizma ovog makronutrijenta. Dr Dž. M. Streng i dr G. But dokazali su još početkom 20. vijeka da konzumiranje obroka bogatog proteinima podiže tjelesnu temperaturu za dva stepena u roku od samo sat vremena nakon jela.

Na vrućini pijte tople napitke i jedite toplu i ljutu hranu - da, pomaže

Vidi opis Šta jesti i piti tokom velikih vrućina? Stručnjaci otkrivaju trikove koji zaista rashlađuju organizam Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Drugi način za borbu protiv vrućine jeste ispijanje toplih napitaka i konzumiranje toplih obroka. U arapskim zemljama to je uobičajena praksa još od antičkih vremena. Unošenjem tečnosti ili hrane visoke temperature organizam dobija signal da treba da se hladi, čime se podstiče pojačano znojenje. Istraživači iz Laboratorije za termalnu ergonomiju Univerziteta u Otavi dokazali su da ovaj metod najbolje funkcioniše u suvoj klimi.

Još jedan savjet? Jedite pikantnu hranu. Ona će natjerati tijelo da luči više znoja nego obično, što dovodi do bržeg hlađenja. Efekat je potpuno isti kao kod konzumiranja tople hrane. Ipak, ne treba pretjerivati, jer unošenje prevelike količine ljute hrane (na primjer čili papričica koje sadrže kapsaicin) može na kraju dovesti do toga da se osjećate loše. Zato je važno biti umjeren.

Mokre zavese u sobi snižavaju temperaturu

Manje poznat način, koji se polako vraća u upotrebu, jesu mokre zavjese. Ovaj trik koristile su naše bake. Funkcioniše samo u situacijama kada vazduh cirkuliše kroz prostoriju, bilo prirodno, putem promaje kroz otvoren prozor ili uz pomoć uključenog ventilatora.

Kako to funkcioniše? Vazduh koji ulazi spolja prvo prolazi kroz mokru ili vlažnu zavjesu, što ga hladi za nekoliko stepeni. Ovo je jednostavan i efikasan način čije se dejstvo osjeća gotovo trenutno.

(MONDO)