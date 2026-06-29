3 vježbe za tanji stomak i nadlaktice: Otkrili smo šta manekenke rade na treningu

Zaboravite na naporne trbušnjake koji šire figuru ili pumpaju ogromne mišiće – ove tri ciljane vježbe pogađaju najdublje mišiće i efikasno ravnaju donji stomak i stanjuju ruke.

Izvor: TikTok/pilates.by.cat

Manekenski trening umjesto teških tegova: Odgovor na pitanje kako stanjiti stomak i ruke leži u pilates pokretima slavnih manekenki koji izdužuju figuru, umjesto klasičnih vježbi koje mogu proširiti struk.

umjesto teških tegova: Odgovor na pitanje kako stanjiti stomak i ruke leži u pilates pokretima slavnih manekenki koji izdužuju figuru, umjesto klasičnih vježbi koje mogu proširiti struk. Maksimalan efekat za ravan stomak: Prva rutina uspješno aktivira najdublje mišiće trupa i garantuje uži struk i ravan donji stomak bez ijednog klasičnog trbušnjaka.

Vretenaste ruke i jak stomak u isto vrijeme: Korišćenje pjenastog valjka u drugoj rutini omogućava da istovremeno oblikujete vretenaste ruke, zatežete struk i popravljate držanje tijela.

Kako stanjiti stomak i ruke i dobiti onu prepoznatljivu, izduženu figuru top-modela, pitanje je na koje odgovor najbolje zna Ket, čuveni selebriti trener koja je godinama pripremala djevojke za revije brenda Victoria's Secret.

Umjesto teških tegova i klasičnih trbušnjaka koji često mogu vizuelno da prošire struk, tajna manekenskog izgleda leži u kontrolisanim pokretima koji aktiviraju najdublje slojeve mišića.

U prvom videu, Ket donosi mini-rutinu od tri vrhunske pilates vježbe koje možete raditi kod kuće, a koje garantuju ravan donji stomak, jači "kor" i maksimalno sužen struk.

Plan treninga za stomak

Sve što je potrebno jeste da uradite 4 kruga sljedećih vježbi, bez žurbe i uz potpunu kontrolu pokreta:

Mini makazice (Mini Scissors): 14 ponavljanja

Dvostruko spuštanje nogu za trbušnjake (Double Leg triceps / Core drop): 14 ponavljanja

Dvostruko tapkanje prstima o pod (Double toe taps): 14 ponavljanja

Rezultat: Čvrst i ravan donji stomak, uži struk i snažni duboki mišići trupa.

Pogledajte 00:11 Vežbe za stomak koje možete da radite kod kuće Izvor: TikTok/pilates.by.cat Izvor: TikTok/pilates.by.cat

Trik sa pjenastim valjkom za vretenaste ruke i pravilno držanje

Spoj oblikovanja ruku i stabilizacije dubokih trbušnih mišića uz pomoć jednostavnog rekvizita za savršeno držanje tijela daje fantastične rezultate.

Kako stanjiti stomak i ruke pomoću samo jednog rekvizita, Ket demonstrira u svom drugom videu, gdje ulogu glavnog saveznika preuzima pjenasti valjak (foam roller). Dodavanje valjka u rutinu stvara nestabilnu podlogu, što znači da vaš duboki stomak – a posebno poprečni trbušni mišić (transverse abdominis) – mora neprekidno da radi kako bi stabilizovao tijelo dok pomjerate ruke. To znači da dok radite na toniranju i definisanju vretenastih ruku, istovremeno automatski zatežete struk i ispravljate držanje, postižući elegantan, manekenski stav.

Plan treninga

Uradite 4 kruga ove moćne kombinacije za gornji dio tijela i stomak:

Makazice rukama (Scissors): 20 ponavljanja

Ekspanzija grudi / Otvaranje (Chest expansion): 20 ponavljanja

Ekstenzija za triceps (Triceps): 20 ponavljanja

Potisak za grudi (Chest Press): 20 ponavljanja

Pogledajte 00:14 Kako da stanjite ruke vežbom kod kuće Izvor: TikTok/pilates.by.cat Izvor: TikTok/pilates.by.cat

Rezultat: Definisane i elegantne ruke bez neželjenog "nabijanja" mišića, uz istovremeno jačanje trupa i pravilnije, gracioznije držanje.

(Lepa i srećna/Mondo)