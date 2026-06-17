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Tijelo za poželjeti i u šestoj deceniji: Hale Beri otkrila svoj trening

Tijelo za poželjeti i u šestoj deceniji: Hale Beri otkrila svoj trening

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Iako će uskoro napuniti 60 godina, glumica je u besprijekornoj kondiciji i izgleda zanosno u svemu što obuče.

Hale Beri otkrila svoj trening Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Holivudska glumica Hale Beri godinama važi za jednu od najzgodnjih glumica na svjetskoj javnoj sceni. Iako će uskoro napuniti 60 godina, njeno tijelo je zategnuto i izvajano do perfekcije, tako da bi joj i mnogo mlađe djevojke pozavidjele.

Najzanimljivije od svega jeste to što ona ne sprovodi nikakve specijalne treninge sa nedostižnom opremom, već uporno i redovno radi osnovne vježbe zbog kojih je svaki mišić na njenom tijelu lijepo oblikovan.

Hale voli da se fokusira na kompletnu kondiciju i 20-minutne vježbe, koje radi četiri puta nedjeljno, piše Zadovoljna. Njeni efikasni treninzi s trenerom Piterom Lijem Tomasom uključuju puno vježbi za cijelo tijelo poput čučnjeva.

"Važno mi je da izvodim što više vježbi za cijelo tijelo jer su svi mišići važni, a pogotovo oni u jezgru tijela. Moji trbušni mišići su uprkos godinama snažni kao i prije, iako u svojoj rutini vježbanja nemam uključene trbušnjake", rekla je.

 Jedan trening Hale Beri izgleda ovako:

  • 40 iskoraka s potezom za bicepse s bučicama u rukama, (rekviziti za ovu vježbu: opterećenje za gležnjeve i zglobove, kao i bučice)
  • 20 čučnjeva s podizanjem ruku (rekviziti za ovu vježbu su joj elastična traka i bučice)
  • 38 iskoraka s bučicama
  • 19 čučnjeva s podizanjem ruku
  • 36 iskoraka s podizanjem ruku
  • 18 čučnjeva s podizanjem ruku

(Lepa i srećna/Mondo)

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Hale Beri vježbanje

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