Tijelo za poželjeti i u šestoj deceniji: Hale Beri otkrila svoj trening

Iako će uskoro napuniti 60 godina, glumica je u besprijekornoj kondiciji i izgleda zanosno u svemu što obuče.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Holivudska glumica Hale Beri godinama važi za jednu od najzgodnjih glumica na svjetskoj javnoj sceni. Iako će uskoro napuniti 60 godina, njeno tijelo je zategnuto i izvajano do perfekcije, tako da bi joj i mnogo mlađe djevojke pozavidjele.

Najzanimljivije od svega jeste to što ona ne sprovodi nikakve specijalne treninge sa nedostižnom opremom, već uporno i redovno radi osnovne vježbe zbog kojih je svaki mišić na njenom tijelu lijepo oblikovan.

Hale voli da se fokusira na kompletnu kondiciju i 20-minutne vježbe, koje radi četiri puta nedjeljno, piše Zadovoljna. Njeni efikasni treninzi s trenerom Piterom Lijem Tomasom uključuju puno vježbi za cijelo tijelo poput čučnjeva.

"Važno mi je da izvodim što više vježbi za cijelo tijelo jer su svi mišići važni, a pogotovo oni u jezgru tijela. Moji trbušni mišići su uprkos godinama snažni kao i prije, iako u svojoj rutini vježbanja nemam uključene trbušnjake", rekla je.

Jedan trening Hale Beri izgleda ovako:

40 iskoraka s potezom za bicepse s bučicama u rukama, (rekviziti za ovu vježbu: opterećenje za gležnjeve i zglobove, kao i bučice)

20 čučnjeva s podizanjem ruku (rekviziti za ovu vježbu su joj elastična traka i bučice)

38 iskoraka s bučicama

19 čučnjeva s podizanjem ruku

36 iskoraka s podizanjem ruku

18 čučnjeva s podizanjem ruku

(Lepa i srećna/Mondo)