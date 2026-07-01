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Tri sastojka, nula šećera i osvježava u sekundi: Ovo piće je najbolji mogući izbor za ljeto

Tri sastojka, nula šećera i osvježava u sekundi: Ovo piće je najbolji mogući izbor za ljeto

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ajran je, prema sastavu, savršen napitak za ljeto.

Ajran najbolje piće za ljeto Izvor: Shutterstock/frantic00

Ajran je jednostavan napitak od jogurta, vode i malo soli. Lagan je, suv, osvježavajući i znatno manje sladak od mnogih gotovih mliječnih napitaka. Uz dobro izabran jogurt može da bude i prijatan dodatak za probavni sistem.

Domaća verzija je vrlo jednostavna. Dovoljno je da spojite čašu jogurta sa pola čaše hladne vode, dodate prstohvat soli i kratko izmiksate dok se na površini ne pojavi pjena. Ako napitak treba da bude rjeđi, dodaje se više vode. Za ukus možete da dodate nanu, krastavac, limunov sok ili biber.

Zašto ajran može da bude dobar za crijeva?

Najveća prednost ajrana je osnova jogurta. Jogurt spada u fermentisane mliječne proizvode, a napitak pripremljen od jogurta koji sadrži žive bakterijske kulture može da podrži ishranu povoljnu za crijevnu mikrobiotu. To ne znači da ajran "liječi crijeva", ali može da bude razuman dio jelovnika, naročito ako zamjenjuje zaslađene napitke ili teške koktele sa šećerom.

Ajran je lakši od samog jogurta jer se razređuje vodom. Zahvaljujući tome osvježava, hidrira i pruža malu količinu nutrijenata tipičnih za mliječne proizvode. Takođe dobro funkcioniše uz pikantna jela. Kiselkast, hladan napitak ublažava oštrinu hrane i daje osjećaj svježine poslije obroka.

Šta ajran sadrži?

Nutritivna vrijednost ajrana zavisi od jogurta od kojeg je napravljen. Klasična domaća verzija može da obezbijedi proteine, kalcijum, fosfor, kalijum i vitamine B grupe, prije svega riboflavin (vitamin B2) i vitamin B12. Kalcijum je važan za kosti i zube, a vitamin B12 podržava pravilno funkcionisanje nervnog sistema.

Ko treba da bude oprezan?

Ajran neće biti dobar izbor za svakoga u neograničenim količinama. Pošto sadrži so, osobe sa hipertenzijom, bolestima bubrega ili onima kojima je savjetovano smanjenje natrijuma, treba da ga pripremaju sa minimalnom količinom soli ili da je potpuno izostave.

Oprez treba da imaju i osobe sa netolerancijom na laktozu. Kod nekih ljudi fermentisani mliječni proizvodi bolje se tolerišu nego mlijeko, ali reakcija je individualna. U takvim slučajevima bolje rješenje može da bude ajran napravljen od jogurta bez laktoze.

(MONDO)

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napitak zdravlje ljeto

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