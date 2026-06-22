Ovo će zbaciti maču sa trona: 3 napitka koja je zdravije piti ujutru, a koja oslobađaju od stresa

Većina ljudi je, htjela ili ne, čula za viralni mača čaj. Teško je otvoriti društvene mreže i izbjeći susret sa ovim napitkom sa dalekog istoka. Ipak, ako mača nije vaš stil, možete da probate neki od ovih napitaka.

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Za kratko vrijeme, ova popularna alternativa kafi postala je dio jutarnjih rutina mnogih ljudi širom svijeta, pa je relativno brzo zaludjela i Srbe.

Međutim, ne prija svima ovaj viralni napitak. Nekima je mača čaj isuviše gorak, a nekima previše skup. Neki je, s druge strane, smatraju pomodarstvom i trendom koji nije vrijedan "hajpa". Koji god razlog bio, mači se ne može osporiti da je jedan od najzdravijih napitaka, pogotovo ujutru, i da je sa razlogom pojedinima postala draža od kafe. Ona poboljšava fokus, smanjuje stres i ubrzava metabolizam.

Stoga, ako je i vama mača dosadila, a probali biste novu jutarnju rutinu, donosimo vam tri jednako zdrava napitka koje možete da pijete umjesto mače, i to čak upola cijene.

1. Kombuha

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Kombuha je osvježavajući napitak koji neki zovu još i "čaj od gljiva". Smatrana je narodskim "lijekom". Ipak, ovo je jedna od čestih zabluda. Kombuha zapravo nije gljiva, već fermentisani napitak koji je proizvod simbiotske kulture bakterija i kvasaca. Pošto se kombuha pravi fermentacijom crnog ili zelenog čaja, ona u sebi zadržava kofein i antioksidante, ali u formi koja blagorodno utiče na crijeva.

Fermentacija stvara glukoronsku kiselinu koja dobro utiče na jetru, dok kofein i B vitamini daju prepoznatljiv i prirodni nalet energije koji treba da vas podigne ujutro. Kombuha se pije hladna i idealna kao zamjena za maču, ali i za druge napitke, poput popodnevne kafe ili energetskog pića.

2. Zeleni čaj-senča

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Senča je još jedna vrsta japanskog zelenog čaja. Kao i mača, i senča sadrži iste antioksidante. Ona je kombinacija kofeina i L-teanina, aminokiseline koja pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti.Razlika je samo u tome što se kod mače priprema cijeli list, pa je nešto jača.

Ipak, dobro pripremljena senča daje gotovo identičan osjećaj smirenosti koju daje i mača. Ukoliko nemate senču u svom kredecu, bez brige. Bilo koji zeleni čaj će vam ublažiti stres, a jeftiniji je od mače.

3. Smuti od špinata i lana

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Jedan od glavnih razloga zašto ljudi piju maču je hlorofil, pigment koji pomaže organizmu i puni ćelije kiseonikom, pružajući vam prirodan nalet vitalnosti. To isto možete da dobijete iz sezonskog zelenog povrća, poput špinata. Još bolje, ovaj napitak možete sami da napravite kod kuće, ne morate u kafić.

Svježi, mlad špinat je pravi izvor gvožđa i antioksidanata. Kada u miks dodate i sjeme lana, koje je dobro za mozak i fokus, dobijate nutritivni profil koji po energiji parira mači. Ako želite malo da ga zasladite, to možete da učinite ako dodate bananu ili drugo voće koje vam padne na pamet.