Šta jesti na +30 stepeni? U vrelom talasu samo dvije namirnice hlade organizam

Kada temperatura napolju premaši 30 stepeni Celzijusa, a vi se zapitate: "Šta danas da jedem?", dobro je da uzmete namirnice koje ne zahtijevaju kuvanje, a pomažu organizmu tokom vrelih dana.

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Stručnjaci naglašavaju - ljeti posebno treba da ograničimo slatke grickalice i visoko prerađene proizvode. Zašto? Šećer ne samo da pojačava dehidrataciju, već i varenje čini pravim izazovom za ljudsko tijelo, što dovodi do prekomjerne proizvodnje toplote i nepovoljnih skokova nivoa glukoze u krvi.

Superhrana za vrućinu

Kako onda da sastavite ljetnje obroke?

Stiv Benet, trener koga citira The Mirror, savjetuje da birate namirnice koje stabilizuju nivo šećera i pomažu organizmu u borbi protiv vrućine. Na listi "obaveznih" namirnica nalaze se, prije svega, avokado i orašasti plodovi.

Avokado, bogat zdravim mastima i vlaknima, efikasno usporava apsorpciju šećera iz hrane.

"Dodatak vlakana, proteina i zdravih masti, poput avokada ili maslinovog ulja, svakom obroku omogućava održavanje stabilnog nivoa glukoze", objašnjava Benet.

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Orašasti plodovi, s druge strane, zahvaljujući sadržaju biljnih proteina i dobrih masti, ublažavaju uticaj ugljenih hidrata i pomažu u izbjegavanju naglih skokova šećera u krvi, posebno kada se konzumiraju prije ili tokom obroka.

Jednostavan recept za zdravlje

Kako da iskoristite ove sastojke u svakodnevnom meniju?

Osvježavajuća salata sa avokadom, orašastim plodovima, mladom zelenom salatom i malo maslinovog ili orahovog ulja je prijedlog koji ne samo da hladi, već i zasićuje i stabilizuje nivo šećera. Orašasti plodovi su odlični i kao brza popodnevna užina, bez rizika od naglih skokova glukoze.

Dva ključna savjeta za ljeto

Stiv Benet takođe podsjeća na dva jednostavna pravila koja će pomoći u održavanju glikemijske ravnoteže:

Izbjegavajte slatkiše uveče - organizam je tada manje osjetljiv na insulin, a noćni skokovi glukoze kvare kvalitet sna i regeneraciju. Kratka, desetominutna šetnja nakon obroka - može da smanji skokove glukoze i do 30 odsto, a za aktivnost vrijedi birati hladnije dijelove dana, rano jutro ili kasno veče.

(MONDO)