Ovo voće je bez konkurencije tokom paklenih vrućina: Puno je vode, a ima samo 42 kalorije

Nashi kruška, koju još nazivaju japanskom kruškom, postaje sve popularnija kao lagan izbor za vrele dane.
Tokom vrelih dana organizam više traži hidraciju nego obilne obroke, zbog čega je nashi kruška savršen i brz odgovor na potrebu za osvježenjem. Kad god imate priliku da je jedete, ne propuštajte je. Ovo voće se sastoji od preko 80 odsto vode, a na 100 grama sadrži svega 42 kalorije. To je čini privlačnim izborom za sve koji traže laganu alternativu slatkim desertima ili teškim užinama.
Ova kruška ima vlakna, minerale poput kalijuma i magnezijuma, kao i vitamine, uključujući vitamin C i vitamine grupe B. Uprkos ovim vrijednostima, nashi kruška ne može da zamijeni piće, ali organizmu obezbjeđuje značajnu dozu tečnosti. Svakako je odlična dopuna ishrani tokom vrućina.Izvor: karins/Shutterstock
Karakteristična osobina nashi kruške je njen ukus, koji spaja note kruške, jabuke i dinje u jednu osvježavajuću cjelinu. Onima koji ovo voće probaju prvi put, preporučuje se da ga prvo okuse u izvornom obliku kako bi osjetili suptilne, svježe arome. Najbolji utisak ostavlja voće izvađeno pravo iz frižidera jer ohlađeno meso ploda tada ostaje hrskavo i izuzetno sočno.
Nashi kruška se najčešće jede sirova, kao samostalna užina ili dodatak voćnim salatama, svježim salatama, desertima i kompotima. Koru možete da jedete bez straha jer je veoma delikatna, uklanja se samo središnji dio sa sjemenkama. Prije konzumacije, voće treba da operete na isti način kao i svako drugo.
Prilikom kupovine birajte plodove koji su čvrsti, ali ne tvrdi kao kamen i obratite pažnju na to da kora nema tragove oštećenja. U frižideru nashi kruška zadržava svježinu čak i do nekoliko nedjelja, a tačno vrijeme zavisi od sorte. Na sobnoj temperaturi voće ostaje jestivo oko dvije nedjelje.
(MONDO)