Ovo voće je bez konkurencije tokom paklenih vrućina: Puno je vode, a ima samo 42 kalorije

Nashi kruška, koju još nazivaju japanskom kruškom, postaje sve popularnija kao lagan izbor za vrele dane.

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Tokom vrelih dana organizam više traži hidraciju nego obilne obroke, zbog čega je nashi kruška savršen i brz odgovor na potrebu za osvježenjem. Kad god imate priliku da je jedete, ne propuštajte je. Ovo voće se sastoji od preko 80 odsto vode, a na 100 grama sadrži svega 42 kalorije. To je čini privlačnim izborom za sve koji traže laganu alternativu slatkim desertima ili teškim užinama.

Ova kruška ima vlakna, minerale poput kalijuma i magnezijuma, kao i vitamine, uključujući vitamin C i vitamine grupe B. Uprkos ovim vrijednostima, nashi kruška ne može da zamijeni piće, ali organizmu obezbjeđuje značajnu dozu tečnosti. Svakako je odlična dopuna ishrani tokom vrućina.

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Karakteristična osobina nashi kruške je njen ukus, koji spaja note kruške, jabuke i dinje u jednu osvježavajuću cjelinu. Onima koji ovo voće probaju prvi put, preporučuje se da ga prvo okuse u izvornom obliku kako bi osjetili suptilne, svježe arome. Najbolji utisak ostavlja voće izvađeno pravo iz frižidera jer ohlađeno meso ploda tada ostaje hrskavo i izuzetno sočno.

Nashi kruška se najčešće jede sirova, kao samostalna užina ili dodatak voćnim salatama, svježim salatama, desertima i kompotima. Koru možete da jedete bez straha jer je veoma delikatna, uklanja se samo središnji dio sa sjemenkama. Prije konzumacije, voće treba da operete na isti način kao i svako drugo.

Prilikom kupovine birajte plodove koji su čvrsti, ali ne tvrdi kao kamen i obratite pažnju na to da kora nema tragove oštećenja. U frižideru nashi kruška zadržava svježinu čak i do nekoliko nedjelja, a tačno vrijeme zavisi od sorte. Na sobnoj temperaturi voće ostaje jestivo oko dvije nedjelje.

(MONDO)