Šta znači ako se probudite usred noći i hitno vam je potrebna čaša vode? Evo šta vaše tijelo pokušava da vam kaže...

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Stalna potreba za čašom vode može biti znak različitih zdravstvenih stanja, uključujući dijabetes ili hormonski disbalans. Ipak, u najvećem broju slučajeva uzrok je jednostavan, nedovoljan unos tečnosti tokom dana. Problem se može pojačati tokom toplih noći ili nakon obilnih i slanih obroka.

Povećana žeđ i potencijalni uzroci

Povećana žeđ, posebno kada je praćena čestim mokrenjem, može biti jedan od klasičnih simptoma dijabetesa tipa 1 ili tipa 2. Slični simptomi mogu se javiti i kod suvih usta (kserostomija), što može biti posljedica disanja na usta tokom spavanja, hrkanja ili spavanja sa otvorenim ustima.

Na pojavu pojačane žeđi utiču i životne navike. Konzumacija slane, začinjene hrane ili alkohola u večernjim satima može dovesti do izraženog osjećaja žeđi tokom noći.

Takođe, određeni lijekovi, poput antihistaminika, diuretika i lijekova za povišen krvni pritisak, mogu izazvati suvoću u ustima i povećanu potrebu za tečnošću.

Hormonski i drugi zdravstveni faktori

Stručnjaci upozoravaju da uzrok mogu biti i hormonski poremećaji, kao što su problemi sa štitnom žlijezdom, odnosno hipertireoza, dijabetes insipidus ili bolesti bubrega.

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Vidi opis Da li se budite noću i osjećate žeđ? Tijelo vam ovako šalje signale, evo šta pokušava da vam kaže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 10 10 / 10

Pored toga, i psihološki faktori mogu uticati na osjećaj žeđi, kao i uslovi u okruženju, pregrijana spavaća soba može dovesti do pojačanog znojenja i gubitka tečnosti tokom noći.

Kada se treba javiti ljekaru?

Povremena noćna žeđ najčešće nije razlog za zabrinutost. Međutim, potrebno se javiti ljekaru ako se javlja svake noći i praćena je simptomima poput:

čestog mokrenja

naglog gubitka težine

hroničnog umora

suvih usta

U takvim slučajevima preporučuje se i provjera nivoa glukoze u krvi.

Kako ublažiti noćnu žeđ?

Stručnjaci savjetuju redovnu hidrataciju tokom cijelog dana, a ne samo u večernjim satima. Takođe je važno održavati prijatnu temperaturu i odgovarajuću vlažnost vazduha u spavaćoj sobi.

Preporučuje se i smanjenje unosa soli i alkohola uveče, kao i lagana večera ako je žeđ povezana sa osjećajem gladi.

Ako noćna žeđ postane učestala ili se pojave zabrinjavajući simptomi, ne treba odlagati posjetu ljekaru. Rana dijagnostika je ključ uspješnog liječenja potencijalno ozbiljnih stanja.