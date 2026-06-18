Ljekar upozorava: Poslije 40. godine ove namirnice bi trebalo izbaciti iz ishrane

Prerađeno meso i velike količine rafinisanog šećera među najvećim su neprijateljima zdravlja nakon 40. godine, upozorava doktor Mihail Pautov, pozivajući se na naučna istraživanja o povećanom riziku od ozbiljnih bolesti.

Izvor: Instagram/doctor.mihail

Nakon 40. godine života zdravlje srca, krvnih sudova i cijelog organizma zahtijeva dodatnu pažnju, a prema riječima rumunskog ljekara Mihaila Pautova, upravo tada je pravo vrijeme za ozbiljnije promjene životnih navika.

Pautov upozorava da bi iz ishrane trebalo izbaciti ili značajno smanjiti unos prerađenog mesa, poput kobasica, viršli, salama i industrijski proizvedene slanine.

"Poslije četrdesete godine, srcu i krvnim sudovima je potrebna posebna njega, jer oni prvi osjećaju posljedice stresa i starenja", rekao je doktor.

On podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija još 2015. godine svrstala prerađeno meso u grupu kancerogenih namirnica, upozoravajući na povezanost sa povećanim rizikom od određenih vrsta raka.

Prema istraživanjima koja navodi, svakodnevna konzumacija i manjih količina prerađenog mesa može povećati rizik od raka debelog crijeva, dok su pojedine studije pokazale povezanost i sa razvojem raka želuca i pankreasa.

"Nisam protivnik mesa kao takvog, ali ako proizvod može mjesecima da stoji i podsjeća na plastiku, to prestaje da bude hrana i postaje hemijski eksperiment", istakao je Pautov.

Pored prerađenog mesa, upozorava i na prekomjeran unos rafinisanog šećera.

Kako objašnjava, problem nije povremena konzumacija slatkiša, već svakodnevni unos velikih količina bijelog šećera, koji može doprinositi razvoju upalnih procesa u organizmu.

"Nije nam neprijatelj ako ga konzumiramo umjereno i u nerafinisanom obliku. Problem nastaje kada posežemo za slatkišima i velikim količinama bijelog šećera. Tada on postaje gorivo za upalne procese koji povećavaju rizik od raka", naglasio je.

Prema njegovim riječima, nagli skokovi nivoa glukoze u krvi dodatno opterećuju pankreas i podstiču pojačano lučenje insulina, što može imati negativne posljedice po zdravlje.

Pautov dodaje da višak šećera može oslabiti prirodne odbrambene mehanizme organizma i otežati imunom sistemu da efikasno obavlja svoju funkciju.

Iako stručnjaci naglašavaju da nijedna pojedinačna namirnica sama po sebi ne uzrokuje bolest, sve veći broj istraživanja ukazuje na to da dugotrajna i česta konzumacija prerađenog mesa i velikih količina rafinisanog šećera može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

(MONDO)