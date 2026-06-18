Mislite da mršavite, a možda štetite jetri: Ovu "zdravu" namirnicu što prije izbacite iz ishrane

Zdravlje jetre često ne izaziva isti nivo uzbuđenja, ali je podjednako važno.

Izvor: Svetlana Gorban/Nikolay132/TY Lim/Leonid Sorokin/Shutterstock

Mnogi misle da su proteinske čokoladice zdrava užina. Proteini su važni svima koji su u procesu mršavljenja, a proteinska čokoladica garantuje brz unos dovoljne količine u malom vremenskom periodu. Mnoge proteinske čokoladice nisu toliko zdrave koliko većina ljudi pretpostavlja. Razlog je njihova zasićenost šećerima, koji je često u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

"Previše dodatog šećera, posebno kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze, može da izazove nakupljanje masti u jetri. Vremenom, to može da doprinese masnoj bolesti jetre, upali jetre, pa čak i stvaranju ožiljaka. Višak šećera takođe može da pogorša insulinsku rezistenciju, koja je usko povezana sa bolestima jetre", kaže gastroenterolog Ćin Rao za Parade.

Pored toga što imaju visok sadržaj šećera, mnoge proteinske čokoladice sadrže sastojke bogate zasićenim mastima, poput palminog ulja. Kada se konzumira u prekomernim količinama, ono može biti loše za zdravlje jetre.

"Zasićene masti mogu da povećaju nakupljanje masti u jetri i otežaju telu da efikasno koristi insulin. Vremenom, ovo može da poveća rizik od masne bolesti jetre i doprinese upali jetre", dodaje doktor.

Šta je alternativa ukoliko puno vježbate?

Oni koji vježbaju ili aktivno mršave ne moraju nužno da izbegavaju proteinske čokoladice po svaku cijenu. To samo znači da bi trebalo pažljivije da pročitate nutritivnu listu kada ih kupujete, umjesto da samo pretpostavljate da su zdrave, čak i ako na pakovanju piše da jesu.

Kada kupujete proteinske čokoladice, doktor Rao predlaže da pokušate da pronađete one koje imaju malo dodatog šećera, a mnogo vlakana. Važno je i da čokoladica bude napravljena od zdravih masti koji se dobijaju iz orašastih plodova i sjemenki.

"Čokoladice sa jednostavnim, minimalno prerađenim sastojcima i biljnim izvorima proteina su generalno bolji izbor za zdravlje jetre", komentariše doktor.

Proteinske čokoladice ne moraju da vam budu glavni izvor proteina. Umjesto da se oslanjate na proteinske čokoladice za brzi unos proteina, zdraviji izbor bi bio konzumiranje integralnih namirnica koje su bogate proteinima. Neki primjeri ovoga uključuju:

neslane orašaste plodove ,

sjeme bundeve,

sjeme suncokreta

grčki jogurt.

Sve ove namirnice služe kao užina puna proteina podjednako dobro kao i proteinske pločice i ne zahtjevaju nikakvu pripremu ili kuvanje. Ako želite da grickalice koje držite u kuhinji podrže vašu jetru, ključno je da se fokusirate na hranu koja je minimalno prerađena i sadrži malo šećera.

(MONDO)