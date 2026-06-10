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Zamrznuta banana krije iznenađujuće zdravstvene koristi: Jedan trik može pomoći varenju i kontroli apetita

Zamrznuta banana krije iznenađujuće zdravstvene koristi: Jedan trik može pomoći varenju i kontroli apetita

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
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Zamrzavanje banane mijenja njenu strukturu i povećava sadržaj rezistentnog skroba, što može pozitivno uticati na varenje, osjećaj sitosti i zdravlje crijeva.

Zašto je zamrznuta banana zdravija od svježe? Stručnjaci ukazuju na važne prednosti Izvor: Shutterstock

Većina ljudi bananu smatra običnom voćkom koju dodaje u smutije, kaše ili jede kao brzu užinu. Međutim, stručnjaci za ishranu ističu da jedan jednostavan korak – zamrzavanje banane – može značajno promijeniti njena nutritivna svojstva.

Kada se banana zamrzne, dolazi do promjene u strukturi skroba, koji se djelimično pretvara u rezistentni skrob. Riječ je o vrsti ugljenih hidrata koja se sporije vari i predstavlja hranu za korisne bakterije u crijevima.

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Zahvaljujući tome, zamrznuta banana može pozitivno uticati na zdravlje digestivnog sistema i doprinijeti boljem balansu crijevnog mikrobioma. Istovremeno, sporije varenje pomaže da se duže zadrži osjećaj sitosti i smanjuje mogućnost naglih skokova šećera u krvi nakon obroka.

Nutricionisti navode da rezistentni skrob i prebiotička vlakna imaju važnu ulogu u održavanju zdrave crijevne flore. Kada je mikrobiom u ravnoteži, organizam efikasnije koristi hranljive materije, nivo energije je stabilniji, a potreba za grickalicama i slatkišima često je manja.

Dodatnu korist donosi proces fermentacije ovih vlakana u crijevima. Tada nastaju kratkolančane masne kiseline koje pomažu očuvanju zdravlja crijevne sluznice i mogu doprinijeti smanjenju upalnih procesa u probavnom sistemu.

Ubacite bananu u zamrzivač preko noći i recite ćao salcetu
Izvor: Shutterstock

Stručnjaci ističu da redovna konzumacija namirnica bogatih rezistentnim skrobom može dugoročno pomoći u smanjenju nadutosti, poboljšanju varenja i očuvanju opšteg zdravlja organizma.

Priprema je jednostavna. Dovoljno je da zrelu bananu ogulite, isječete na komade i ostavite u zamrzivaču preko noći. Prije konzumacije preporučuje se da nekoliko minuta odstoji na sobnoj temperaturi.

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Rezultat je kremasta tekstura koja podsjeća na sladoled, ali bez dodatog šećera i brojnih aditiva. Upravo zbog toga zamrznuta banana postaje sve popularniji izbor među ljubiteljima zdrave ishrane koji traže jednostavne i prirodne načine da unaprijede svakodnevni jelovnik

Ubacite bananu u zamrzivač preko noći i recite ćao salcetu
Izvor: Shutterstock

(grand.nova.rs/Sensa) 

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Tagovi

banana ishrana zdravlje

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