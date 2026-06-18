Lionel Mesi: Čovjek koji je pobijedio velike probleme sa zdravljem da bi postao apsolutni vladar fudbala

Malo ko zna sa kakvim zdravstvenim problemima je Leo Mesi morao da se suoči.

Izvor: UMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lionel Mesi je još jednom ušao u istoriju fudbala. Dao je tri gola, donio Argentini pobjedu protiv Alžira (3:0) i tako se izjednačio sa vodećim strijelcem svih vremena na Svjetskim prvenstvima, Miroslavom Kloseom. Malo ljudi zna sa kakvim zdravstvenim problemima je Mesi morao da se suoči i kako su oni uticali na njegov stil igre.

Postoje problemi koji prevazilaze to da ste niži od prosjeka za određeni uzrast. Takva situacija je zadesila Lionela Mesija. Kada je bio dijete, dijagnostikovan mu je nedostatak hormona rasta koji izaziva poremećaj koji se često naziva idiopatski nizak rast.

Njegovo liječenje je bilo veoma skupo. Mjesečni trošak je iznosio 900 dolara, što je bio iznos koji njegova skromna porodica nije mogla da priušti. Poznati argentinski klubovi, River Plate i Newell's Old Boys, takođe su odustali od finansiranja troškova davanja hormona rasta mladom igraču, uprkos obećanju datom Mesiju. Liječenje je platio FK Barselona, tek kada je potpisao ugovor sa Mesijem. Imao je samo 13 godina.

U liječenju nedostatka rasta kod djece koristi se rekombinantni hormon rasta koji se daje potkožno u svakodnevnim injekcijama u večernjim satima uz pomoć odgovarajućih penova. Terapija se sprovodi do završetka procesa rasta (dostizanja koštanog uzrasta od oko 16 godina kod djevojčica i oko 18 godina kod dječaka).

Za Mesija je to značilo promjenu cijelog života, jer mu ne samo da je omogućilo da dostigne veću visinu, već mu je pomoglo i u suočavanju sa raznim problemima povezanim sa ovim poremećajem, kao što su funkcionisanje hipofize, problemi sa kožom i zubima, slab vid i niži imunitet.

Problem sa hormonom rasta - upotreba je zabranjena u sportu

Upotreba hormona rasta je zabranjena u gotovo svim sportskim disciplinama, kako amaterskim tako i profesionalnim. Međutim, fudbaler je vjerovatno prestao da ga uzima nakon punoljetstva. Predstavnici katalonskog kluba i sam igrač godinama se nisu javno izjašnjavali o Mesijevom liječenju.

To se dogodilo uprkos činjenici da je igrač sa dijagnostikovanom bolešću, posebno hroničnom i dobro dokumentovanom, kao što je bio slučaj sa Mesijem, mogao da podnese zahtjev za izuzeće od ove zabrane u terapeutske svrhe. Takvo odobrenje za izuzeće u terapeutske svrhe od zabrane korišćenja zabranjene supstance, izdaje se kada se smatra medicinski neophodnim.

Osim toga, Mesi nije koristio hormon rasta kao sredstvo za poboljšanje učinka na terenu, već je koristio terapiju propisanu i praćenu od strane ljekara kako bi prevazišao bolest.

Kao rezultat toga, danas, više od 20 godina nakon početka liječenja, on je čovjek niskog rasta, ali u granicama normale. Dostigao je 170 cm, što je tačno prosječna visina argentinskog muškarca. U vrijeme postavljanja dijagnoze, Mesi je imao samo oko 130 cm. Stručnjaci smatraju da sposobnost da iskoristi svoj talenat djelimično potiče od njegove visine, jer je zadržao veoma nizak centar gravitacije.

Šta je nedostatak hormona rasta?

Nedostatak hormona rasta je stanje u kojem je lučenje hormona rasta od strane hipofize nedovoljno. Može biti urođeno ili stečeno. Najčešće nije moguće utvrditi uzrok ovog nedostatka. Može proizaći iz poremećene funkcije moždanih struktura, hipofize ili hipotalamusa.

Obično se koristi termin "idiopatski nedostatak hormona rasta", jer je to najčešći oblik nedostatka hormona rasta.

Urođeni nedostatak hormona rasta - simptomi se javljaju već u neonatalnom periodu. To su:

simptomatska hipoglikemija (smanjenje nivoa glukoze u krvi),

produžena žutica u neonatalnom periodu,

nerazvijenost polnog organa kod dječaka,

nedostatak rasta koji se javlja od prvih godina života,

prekomjerno nakupljanje potkožnog masnog tkiva u starijem uzrastu, uz značajan nedostatak rasta,

dječije proporcije i izraz lica,

visoka boja glasa,

često praćeno odloženim početkom ili odsustvom znakova puberteta.

Mesi ima poremećaj iz spektra autizma?

Ovo je još jedna tema iz Mesijevog života o kojoj se mnogo spekulisalo, nakon problema sa hormonom rasta. Kada je fudbaler imao osam godina, mnogi su pisali da mu je dijagnostikovan poremećaj iz spektra autizma, Aspergerov sindrom. To nije bolest, već vrsta razvojnog poremećaja koji može da utiče na ponašanje i funkcionisanje osobe koja ga ima. I upravo su nešto drugačije ponašanje fudbalera bilo ono što su mnogi primijetili.

Brazilski listovi Diario do Centro do Mundo i El Pais odlučili su da prekinu tišinu po tom pitanju. Novinar španskog dnevnika pisao je o razvojnom poremećaju sjajnog fudbalera. Prema njegovom izvještaju, Mesi je jednom došao na trening sa plastičnom kašičicom u ustima i nije je vadio do kraja treninga.

Bio je to način da pokaže koliko je iznerviran. Niko nije znao zašto je iznerviran i niko nije ni pokušao da ga pita. Druga ponašanja koja je manifestovao su stidljivost i nesklonost direktnom kontaktu, najčešće koristi SMS poruke. Kada je Pep Gvardiola trenirao Barselonu, pričalo se da mu je često slao SMS poruke.

Kako prenosi Przegląd Sportowy, Mesijevo ponašanje na terenu bi ukazivalo na ovu dijagnozu.

"Autistične osobe uvijek pokušavaju da usvoje neki obrazac i da ga tačno repliciraju. Mesi uvijek pravi iste pokrete, skoro uvijek pada na desnu stranu, dribla na isti način i postiže skoro identične golove", objasnio je Nilton Vituli, otac djeteta sa Aspergerovim sindromom i aktivni član nevladine organizacije "Autizam i Realnost".

Vituli je objasnio da autistične osobe obično imaju fenomenalno pamćenje, što bi takođe moglo da bude od velikog značaja u kontekstu Mesijevog serijskog postizanja golova. Argentinac je jednostavno mogao napamet da nauči pokrete koji su mu potrebni za postizanje golova.

"On jednostavno ponavlja naučena ponašanja, svoja i golmanova. Po ulasku u kazneni prostor, on već zna kako da smjesti loptu u mrežu", rekao je on.

Prema posmatračima, Mesijevi gestovi, pogled i ponašanje bi bili tipični za osobu sa autizmom. To uključuje i činjenicu da nikada nije bio u stanju da se nosi sa intenzivnom pažnjom koju dobija, djelujući povučeno ili uobraženo. Čini se da je takođe imao viši nivo koncentracije od drugih.

Prema "Food & Wine", Argentinac je takođe veliki ljubitelj yerba mate-a. To je piće koje ima ukus čaja, ali se pravi od lišća biljke porijeklom iz Južne Amerike. Ima jak, gorak ukus i otprilike istu količinu kofeina kao i kafa. Jedno je od najpopularnijih pića u zemljama kao što su Argentina, Paragvaj i Brazil, gdje se konzumira i u društvu i radi stimulacije, slično kao kafa.

(MONDO)