Novi zakon o Vladi RS: Minić najavljuje reforme, Stevandić spreman za posebnu sjednicu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je spreman da zakaže posebnu sjednicu za razmatranje novog zakona o Vladi RS, dok premijer Savo Minić najavljuje reorganizaciju i moguća nova ministarstva.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je skupštinsko rukovodstvo spremno da zakaže posebnu sjednicu na kojoj bi bio razmatran novi zakon o Vladi Republike Srpske, ukoliko takav prijedlog uputi premijer Savo Minić.

"Teško će biti do kraja mandata organizovati posebnu sjednicu, ali nije nemoguće. U režimu smo ljetne pauze, ali smo uvijek spremni za posebnu sjednicu, kako bismo riješili sve probleme koji nam iskoče", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da u protekle četiri godine ništa nije uspjelo da poremeti rad Narodne skupštine Republike Srpske.

"Sve je to iza nas. Preživjeli smo i doživjeli da u tih nekoliko godina imamo i kritiku i pohvalu Stejt departmenta", rekao je Stevandić.

Premijer Republike Srpske Savo Minić ranije je izjavio da ozbiljno razmišlja o tome da do kraja mandata predloži novi zakon o Vladi Republike Srpske.

Iako detalji još nisu predstavljeni javnosti, Minić je u ranijim nastupima nagovijestio da bi novi zakon mogao donijeti značajne organizacione promjene u izvršnoj vlasti. Kao jedna od mogućnosti pominje se formiranje zasebnog Ministarstva ekonomije, koje trenutno ne postoji u strukturi Vlade Republike Srpske.

Premijer je govorio i o potrebi reorganizacije pojedinih resora, jačanju institucionalne podrške privredi, kao i reformama u zdravstvenom sektoru. U tom kontekstu pominjana je i ideja formiranja fonda za naučnoistraživački razvoj s ciljem podrške inovacijama i zadržavanja stručnog kadra.

Za sada nije poznato da li bi novi zakon podrazumijevao povećanje broja ministarstava, spajanje postojećih resora ili izmjene njihovih nadležnosti. Nacrt zakona još nije upućen u proceduru, pa će obim eventualnih reformi biti poznat tek nakon što Vlada utvrdi konačan prijedlog.

Važeći Zakon o Vladi Republike Srpske donesen je prije više od dvije decenije, a u međuvremenu je više puta mijenjan i dopunjavan, zbog čega u Vladi smatraju da postoji prostor za donošenje potpuno novog zakonskog rješenja koje bi odgovorilo na savremene izazove upravljanja i razvoja.