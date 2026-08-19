logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi zakon o Vladi RS: Minić najavljuje reforme, Stevandić spreman za posebnu sjednicu

Novi zakon o Vladi RS: Minić najavljuje reforme, Stevandić spreman za posebnu sjednicu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je spreman da zakaže posebnu sjednicu za razmatranje novog zakona o Vladi RS, dok premijer Savo Minić najavljuje reorganizaciju i moguća nova ministarstva.

Nenad Stevandić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je skupštinsko rukovodstvo spremno da zakaže posebnu sjednicu na kojoj bi bio razmatran novi zakon o Vladi Republike Srpske, ukoliko takav prijedlog uputi premijer Savo Minić.

"Teško će biti do kraja mandata organizovati posebnu sjednicu, ali nije nemoguće. U režimu smo ljetne pauze, ali smo uvijek spremni za posebnu sjednicu, kako bismo riješili sve probleme koji nam iskoče", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da u protekle četiri godine ništa nije uspjelo da poremeti rad Narodne skupštine Republike Srpske.

"Sve je to iza nas. Preživjeli smo i doživjeli da u tih nekoliko godina imamo i kritiku i pohvalu Stejt departmenta", rekao je Stevandić.

Premijer Republike Srpske Savo Minić ranije je izjavio da ozbiljno razmišlja o tome da do kraja mandata predloži novi zakon o Vladi Republike Srpske.

Iako detalji još nisu predstavljeni javnosti, Minić je u ranijim nastupima nagovijestio da bi novi zakon mogao donijeti značajne organizacione promjene u izvršnoj vlasti. Kao jedna od mogućnosti pominje se formiranje zasebnog Ministarstva ekonomije, koje trenutno ne postoji u strukturi Vlade Republike Srpske.

Premijer je govorio i o potrebi reorganizacije pojedinih resora, jačanju institucionalne podrške privredi, kao i reformama u zdravstvenom sektoru. U tom kontekstu pominjana je i ideja formiranja fonda za naučnoistraživački razvoj s ciljem podrške inovacijama i zadržavanja stručnog kadra.

Za sada nije poznato da li bi novi zakon podrazumijevao povećanje broja ministarstava, spajanje postojećih resora ili izmjene njihovih nadležnosti. Nacrt zakona još nije upućen u proceduru, pa će obim eventualnih reformi biti poznat tek nakon što Vlada utvrdi konačan prijedlog.

Važeći Zakon o Vladi Republike Srpske donesen je prije više od dvije decenije, a u međuvremenu je više puta mijenjan i dopunjavan, zbog čega u Vladi smatraju da postoji prostor za donošenje potpuno novog zakonskog rješenja koje bi odgovorilo na savremene izazove upravljanja i razvoja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Stevandić Savo Minić NSRS Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ