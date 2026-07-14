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Završena posebna sjednica NSRS: Usvojeni nacrti zakona, zaduženja i saglasnost za prodaju dijela „Orla“

Završena posebna sjednica NSRS: Usvojeni nacrti zakona, zaduženja i saglasnost za prodaju dijela „Orla“

Autor Nikolina Damjanić
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Narodna skupština RS okončala je 39. posebnu sjednicu odobrivši nova zaduženja od 167,7 miliona KM i prodaju 30 odsto državnog kapitala u preduzeću "Orao".

zora vidović u nsrs Izvor: NSRS

Narodna skupština Republike Srpske završila je danas 39. posebnu sjednicu, na kojoj su poslanici usvojili više nacrta zakona i odluka, među kojima su i prijedlozi o novim zaduženjima Republike Srpske, kao i odluka o prodaji dijela državnog kapitala u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont „Orao“ Bijeljina.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Sa dnevnog reda prethodno je, odlukom Vlade Republike Srpske, povučen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Narodna skupština dala je i saglasnost na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 30 odsto državnog kapitala u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont „Orao“ Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca.

Usvojene su i odluke o prihvatanju novih zaduženja Republike Srpske kod međunarodnih finansijskih institucija, ukupne vrijednosti oko 85,7 miliona evra odnosno 167,7 miliona maraka.

Riječ je o zaduženjima kod Svjetske banke za dodatno finansiranje Projekta unapređenja zdravstvenih sistema i Projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti, kao i o zaduženju kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) za dodatno finansiranje Projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede.

Gordana Rajić izabrana je za ombudsmana za djecu Republike Srpske na period četiri godine.

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