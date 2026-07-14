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Nastavak sjednice NSRS: Na dnevnom redu zakoni, zaduženja i prodaja dijela kapitala "Orla"

Nastavak sjednice NSRS: Na dnevnom redu zakoni, zaduženja i prodaja dijela kapitala "Orla"

Autor Nikolina Damjanić
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Narodna skupština Republike Srpske nastavlja zasjedanje razmatranjem preostalih tačaka dnevnog reda.

40. posebna sjednica NSRS.JPG Izvor: NSRS

Pred poslanicima će se, između ostalog, naći Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija, kao i Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za prodaju dijela akcijskog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i remont „ORAO“ Bijeljina, izradi Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Mliništa, dionica Glamočani – Banja Luka jug, te više odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) radi finansiranja projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture, zdravstvenog sistema, kao i razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede.

Poslanici će razmatrati i Izvještaj o radu i izvršenju Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

Odlukom Vlade Republike Srpske sa dnevnog reda povučena je 33. tačka, koja se odnosi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

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Tagovi

NSRS sjednica zaduženja zakon

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